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不敢抱怨！德國人見日本精美伴手禮超厭倦 背後原因是這個

聯合新聞網 / 綜合報導
日本伴手禮包裝精美，深受遊客喜愛。但近日有日媒卻報導，德國人抱怨每次收到伴手禮都覺得很麻煩，引發討論。情境示意圖。圖／Ingimage
日本伴手禮包裝精美，深受遊客喜愛。但近日有日媒卻報導，德國人抱怨每次收到伴手禮都覺得很麻煩，引發討論。情境示意圖。圖／Ingimage

許多遊客到日本旅遊時，都會忍不住買包裝精美的伴手禮，還有各種節氣限定的禮盒，讓人眼花撩亂。但近日一名在德國工作的民眾表示，他每次收到日本伴手禮時都很困擾，雖然是遠到而來送的禮物，但他卻無法由衷接受，並透露背後原因。

近日媒體《JBpress》表示，在日本的便利商店、超市、百元商品店等，幾乎可以輕鬆買到一次性使用的塑膠用品，但對德國人來說，卻有一種「疏離感」。因為2018年歐洲議會已通過禁止使用一次性塑膠產品，像是吸管、免洗餐具、餐盤、寶特瓶等。

直到今日，歐洲環保的概念已成大眾共識，例如酒店不再提供一次性塑料產品，如牙刷、梳子、浴帽，旅行時自備牙刷是一種常識。在街頭也不會看到有人使用塑膠吸管、塑膠叉子，取而代之的是紙吸管、木叉子等。

歐洲議會2018年已通過禁止使用一次性塑膠製品。圖／法新社
歐洲議會2018年已通過禁止使用一次性塑膠製品。圖／法新社

報導也有提到，德國人不習慣層層設計包裝的文化，使得他們不青睞日本伴手禮。許多日本商務人士遠到德國出差時，為了展現體面與心意，都會將日本精美伴手禮送給當地人，但這些糕點都用單獨封口袋包裝，再放進禮盒，而禮盒又用包裝紙封裝一次，再放進紙袋。

「說實話，我對從日本帶來的伴手禮沒有很滿意」，一名在德國工作的民眾坦言，雖然很感謝朋友遠道而來送的禮物，但一想到拆開來有很多垃圾，他就無法由衷接受。

日本街頭的自動販賣機內，單根香蕉也用塑膠袋包裝販售。圖／法新社
日本街頭的自動販賣機內，單根香蕉也用塑膠袋包裝販售。圖／法新社

報導最後提到，許多商店會有花很多心思提供服務，讓民眾的生活更豐富、便利，其中一次性塑膠製品就占一部分，但在享受這種便利生活時，就會增加環境的負擔。

日本東北大學環境研究專家劉庭秀也指出，雖然日本垃圾分類做得很好，但根本之道是減少垃圾製造量。消費者需要習慣減少塑膠袋使用，拒絕購買過度包裝的商品，以刺激生產商重新思考包裝。

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