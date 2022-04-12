受疫情打擊 日、韓出國留學數大降

日、韓留學數深受疫情重創！教育部統計數據中，台灣2020年的出國留學生數仍有7萬多，甚至比疫情前微幅上升，但相比下，南韓2020年留學生數比起前兩年大降41%，僅剩17萬人，日本是跌幅最大的國家，去年申請出國留學的數據還有約2萬人（約降低76%），但日前最新數據顯示，日本2020年出國留學實際人數僅1500人左右，跌幅是誇張的99%。

南韓留學生數大降41%

雖然疫情影響各國邊境出入政策，提升出國留學難度及意願，但我國受到的影響就較小，教育部之前公布的數據顯示，2020年留學生數還是有7萬多；反觀東亞兩鄰國日本、南韓就不太一樣。根據去年底《韓國先鋒報》報導，南韓2020年出國留學生數相比2年前大減41%，從2018年的近30萬人降至17萬人，同期在國外的南韓人數量下滑6.5%，顯見疫情對南韓有不小打擊。

另據《南韓民族日報》報導，南韓頂尖學府的交換生數量雖受打擊，但有慢慢恢復的跡象，在疫情爆發後，首爾大學的出國交換生從2019年的587人下降至140人（2020年）與123人（2021年），但首爾大學今年預計春季學期會有178人出國、307人秋季出國交換。在其他頂尖大學也同樣上演，中央大學與延世大學的交換生申請都止跌回升。

日本跌幅超98%

至於日本，出國留學生降幅數據就嚴重的多，按去年年中的報導，日本留學教育機構數據指出，2020年有意願申請出國留學數量大約是2萬人，比起前一年（2019）的7.8萬人跌幅達76%。

但在11日的報導中，跌幅比想像中還巨大，日本學生統計機構調查顯示，原本就讀日本院校，決定在2020年出國留學的數量僅有1500人，這是從2009年公布數據以來的最大跌幅，跌幅超過98%，嚴格的邊境管制是大多數學生取消、或推遲留學計畫的主因。

從數據顯示，在疫情打擊的年份還決定出國的少數日本留學生，改以鄰近的南韓作為最受歡迎的留學處，再來是美國與加拿大，但對比19年的數據，赴美、赴澳、赴加本是日本留學的三大最愛去處，分別有近2萬、1.7萬、1.2萬的留學生，落差相當驚人。

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