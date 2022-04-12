快訊

台中今+26例公布4頁足跡 男歌迷北上聽阿妹演唱會染疫

股價一度探至552元…台積電到底跌完沒？法人這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

受疫情打擊 日、韓出國留學數大降

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導

日、韓留學數深受疫情重創！教育部統計數據中，台灣2020年的出國留學生數仍有7萬多，甚至比疫情前微幅上升，但相比下，南韓2020年留學生數比起前兩年大降41%，僅剩17萬人，日本是跌幅最大的國家，去年申請出國留學的數據還有約2萬人（約降低76%），但日前最新數據顯示，日本2020年出國留學實際人數僅1500人左右，跌幅是誇張的99%。

南韓留學生數大降41%

雖然疫情影響各國邊境出入政策，提升出國留學難度及意願，但我國受到的影響就較小，教育部之前公布的數據顯示，2020年留學生數還是有7萬多；反觀東亞兩鄰國日本、南韓就不太一樣。根據去年底《韓國先鋒報》報導，南韓2020年出國留學生數相比2年前大減41%，從2018年的近30萬人降至17萬人，同期在國外的南韓人數量下滑6.5%，顯見疫情對南韓有不小打擊。

另據《南韓民族日報》報導，南韓頂尖學府的交換生數量雖受打擊，但有慢慢恢復的跡象，在疫情爆發後，首爾大學的出國交換生從2019年的587人下降至140人（2020年）與123人（2021年），但首爾大學今年預計春季學期會有178人出國、307人秋季出國交換。在其他頂尖大學也同樣上演，中央大學與延世大學的交換生申請都止跌回升。

日本跌幅超98%

至於日本，出國留學生降幅數據就嚴重的多，按去年年中的報導，日本留學教育機構數據指出，2020年有意願申請出國留學數量大約是2萬人，比起前一年（2019）的7.8萬人跌幅達76%。

但在11日的報導中，跌幅比想像中還巨大，日本學生統計機構調查顯示，原本就讀日本院校，決定在2020年出國留學的數量僅有1500人，這是從2009年公布數據以來的最大跌幅，跌幅超過98%，嚴格的邊境管制是大多數學生取消、或推遲留學計畫的主因。

從數據顯示，在疫情打擊的年份還決定出國的少數日本留學生，改以鄰近的南韓作為最受歡迎的留學處，再來是美國與加拿大，但對比19年的數據，赴美、赴澳、赴加本是日本留學的三大最愛去處，分別有近2萬、1.7萬、1.2萬的留學生，落差相當驚人。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

走過半世紀 日本銀座奇特膠囊大樓12日起拆除

好讀周報／俄烏戰的社會課…旅日直播主分享戰況 孩思考和平議題

南韓新變異株「XL」現蹤 羅一鈞曝我國現況

日本跟進歐美 追加制裁凍結普亭2女資產

相關新聞

網紅穿越南傳統服飾大秀性感身材 反遭全網撻伐急道歉

曾被評為身材接近《航海王》的娜美、登上《閣樓》雜誌（Penthouse）的馬來西亞網紅蕭佩兒（Siew Pui Yi），時常拍攝大膽照片，不吝嗇與網友分享她的曼妙身材。但近日蕭佩兒拍給粉絲的一組福利照片卻反讓她陷入爭議...

受疫情打擊 日、韓出國留學數大降

日、韓留學數深受疫情重創！教育部統計數據中，台灣2020年的出國留學生數仍有7萬多，甚至比疫情前微幅上升，但相比下，南韓2020年留學生數比起前兩年大降41%，僅剩17萬人，日本是跌幅最大的國家，去年申請出國留學的數據還有約2萬人（約降低76%），但日前最新數據顯示，日本2020年出國留學實際人數僅1500人左右，跌幅是誇張的99%。

曖昧男變繼父！女以為桃花近了 乾哥卻「娶大20歲媽媽」回家

八點檔情節真實上演！馬來西亞女子賽可（Ceqq Manehh）在求學期間認識一名男子，並認對方為乾哥哥，兩人感情要好，親朋好友都認為會修成正果，但後續的發展讓人跌破眼鏡．．．

胖就該被歧視？ 立法改變社會偏見

胖子就是懶？不少民眾抱持著胖子就「不積極、不負責」的社會偏見，甚至造成超重者求職上的困難。然而，肥胖不能僅歸咎於個人因素，因為社會歧視恐導致超重者出現暴飲暴食、酗酒等狀況，反而造成惡性循環。

男因掉髮只用清水洗頭 6年後發生奇蹟直呼「洗髮精是個騙局」

英國男性庫切（Nick Coetzee）6年前還在當學生時，開始經歷許多男性恐懼的事情：掉髮。他決定捨棄使用洗髮精、護髮精等產品，6年後髮際線不但沒有倒退，還養出一頭健康濃密的頭髮。

女點小蠟燭放鬆 突見巨大黑煙竄出「差點燒了全家」

英國一位媽媽日前在浴室點了小蠟燭準備放鬆身心，豈料幾分鐘後浴室竟冒出超大黑煙，幸好消防隊及時趕到現場滅火，沒有釀成更嚴重的災害。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。