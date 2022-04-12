網紅穿越南傳統服飾大秀性感身材 反遭全網撻伐急道歉

曾被評為身材接近《航海王》的娜美、登上《閣樓》雜誌（Penthouse）的馬來西亞網紅蕭佩兒（Siew Pui Yi），時常拍攝大膽照片，不吝嗇與網友分享她的曼妙身材。但近日蕭佩兒拍給粉絲的一組福利照片卻反讓她陷入爭議。

據外媒報導，近日，蕭佩兒在越南會安市拍攝的一組照片，惹怒眾多網友。在她發佈的照片中，蕭佩兒身穿名為奧黛（ao dai）的越南長襖在河邊放花形紙燈籠，她的上半身包緊緊，但下半身卻沒有穿上裙或褲，而是大膽露出白色丁字褲。

此舉引發許多越南網友批評，認為她的穿著極不恰當，不尊重越南的傳統服裝。會安市的文化部長接受外媒訪問時也表示，在古鎮露出內衣物是令人反感的行為。

面對席捲而來的批評聲浪，蕭佩兒目前則已刪除這些照片，並在臉書上道歉，對於自己冒犯越南傳統文化的行為深表歉意，並指出未來若有機會再訪越南，會採取不同的方式拍攝照片，表示會對世界各地的文化更加敏感。