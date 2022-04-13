22歲妙齡女被酸民虧長相老「像嗑藥」 一句話反擊引網友共鳴

英國1名22歲媽媽賽克絲（Kendra Sykes）近期在社群平台提到日前遭酸民批評：「看起來很臭老，又長滿痘痘」甚至有人懷疑她嗑藥。對此，賽克絲1句話反擊：「這些猜測都不是，我有個女兒，她偷走了我的青春。」

賽克絲的影片獲得許多人共鳴。1名網友寫道：「我媽媽也曾對我這麼說，讓我從小就感到非常內疚。希望你永遠不要讓女兒聽到你這麼說。」

也有人建議賽克絲去看個醫生：「你一定是罹患某種疾病，導致你在22歲時變老了。」

但不少同為媽媽的網友感同身受，表示：「連續3個多月的只睡3小時可能是個問題」、「她看起來就像我生完小孩後的第1年的樣子。那時經歷大量的荷爾蒙變化，產後憂鬱……真的會變那樣。」