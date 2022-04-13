快訊

新台幣匯率恐貶至30元、助長通膨？ 楊金龍詳盡說分明

中年女性更需留意髖關節問題 專家教3動作自我檢測

聽新聞
test
0:00 / 0:00

22歲妙齡女被酸民虧長相老「像嗑藥」 一句話反擊引網友共鳴

聯合新聞網 / 綜合報導
22歲妙齡女被酸民虧長相老、像在嗑藥。圖／取自dailymail
22歲妙齡女被酸民虧長相老、像在嗑藥。圖／取自dailymail

英國1名22歲媽媽賽克絲（Kendra Sykes）近期在社群平台提到日前遭酸民批評：「看起來很臭老，又長滿痘痘」甚至有人懷疑她嗑藥。對此，賽克絲1句話反擊：「這些猜測都不是，我有個女兒，她偷走了我的青春。」

賽克絲的影片獲得許多人共鳴。1名網友寫道：「我媽媽也曾對我這麼說，讓我從小就感到非常內疚。希望你永遠不要讓女兒聽到你這麼說。」

也有人建議賽克絲去看個醫生：「你一定是罹患某種疾病，導致你在22歲時變老了。」

但不少同為媽媽的網友感同身受，表示：「連續3個多月的只睡3小時可能是個問題」、「她看起來就像我生完小孩後的第1年的樣子。那時經歷大量的荷爾蒙變化，產後憂鬱……真的會變那樣。」

@crzctldy666 An old wives tale once said little girls stea their mothers beauty 🤔 #babytok #firsttimemom #4monthsold #momsoftiktok #iykyk #fyp ♬ Big And Chunky - Juan Torres 🤠

親子 產後憂鬱

延伸閱讀

女點小蠟燭放鬆 突見巨大黑煙竄出「差點燒了全家」

照超音波看到胎兒影像 孕媽大驚：我是懷了惡魔嗎？

術後敗血症不幸截肢…手變「卡通鯊魚頭」 她樂觀配樂自嘲

長子已經19歲！媽媽連生10個兒子後 39歲生下了女兒

相關新聞

22歲妙齡女被酸民虧長相老「像嗑藥」 一句話反擊引網友共鳴

英國1名22歲媽媽賽克絲（Kendra Sykes）近期在社群平台提到日前遭酸民批評：「看起來很臭老，又長滿痘痘」甚至有人懷疑她嗑藥。對此，賽克絲1句話反擊：

不敢抱怨！德國人見日本精美伴手禮超厭倦 背後原因是這個

許多遊客到日本旅遊時，都會忍不住買包裝精美的伴手禮，還有各種節氣限定的禮盒，讓人眼花撩亂...

受疫情打擊 日、韓出國留學數大降

日、韓留學數深受疫情重創！教育部統計數據中，台灣2020年的出國留學生數仍有7萬多，甚至比疫情前微幅上升，但相比下，南韓2020年留學生數比起前兩年大降41%，僅剩17萬人，日本是跌幅最大的國家，去年申請出國留學的數據還有約2萬人（約降低76%），但日前最新數據顯示，日本2020年出國留學實際人數僅1500人左右，跌幅是誇張的99%。

網紅穿越南傳統服飾大秀性感身材 反遭全網撻伐急道歉

曾被評為身材接近《航海王》的娜美、登上《閣樓》雜誌（Penthouse）的馬來西亞網紅蕭佩兒（Siew Pui Yi），時常拍攝大膽照片，不吝嗇與網友分享她的曼妙身材。但近日蕭佩兒拍給粉絲的一組福利照片卻反讓她陷入爭議...

曖昧男變繼父！女以為桃花近了 乾哥卻「娶大20歲媽媽」回家

八點檔情節真實上演！馬來西亞女子賽可（Ceqq Manehh）在求學期間認識一名男子，並認對方為乾哥哥，兩人感情要好，親朋好友都認為會修成正果，但後續的發展讓人跌破眼鏡．．．

胖就該被歧視？ 立法改變社會偏見

胖子就是懶？不少民眾抱持著胖子就「不積極、不負責」的社會偏見，甚至造成超重者求職上的困難。然而，肥胖不能僅歸咎於個人因素，因為社會歧視恐導致超重者出現暴飲暴食、酗酒等狀況，反而造成惡性循環。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。