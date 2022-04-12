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曖昧男變繼父！女以為桃花近了 乾哥卻「娶大20歲媽媽」回家

聯合新聞網 / 綜合報導
一名馬來西亞女子和乾哥關係曖昧，眾人都以為他們會修成正果，但結局讓人跌破眼鏡。情境示意圖。圖／Ingimage
一名馬來西亞女子和乾哥關係曖昧，眾人都以為他們會修成正果，但結局讓人跌破眼鏡。情境示意圖。圖／Ingimage

八點檔情節真實上演！馬來西亞女子賽可（Ceqq Manehh）在求學期間認識一名男子，並認對方為乾哥哥，兩人感情要好，親朋好友都認為會修成正果，但後續的發展讓人跌破眼鏡，這名乾哥哥竟娶了賽可的媽媽回家，成了賽可的繼父！

根據國外媒體《Tribun》報導，賽可在大學念書期間，認識一名型男，聊天聊得很投機，彼此的默契合得來，賽可也順勢認這名型男為乾哥。眾人見這般曖昧的氛圍，都默認賽可和乾哥哥最終會成為情侶，甚至步入禮堂。

不過接下來發展令人詫異，賽可在抖音上透露，今年30歲乾哥愛上的不是她，而是自己50歲的媽媽。儘管乾哥和媽媽相差20歲，但兩人仍決定步入紅毯，攜手共度未來人生。

賽可在抖音上分享乾哥和媽媽的同框照。 圖擷自抖音@ceq_jihaaa
賽可在抖音上分享乾哥和媽媽的同框照。 圖擷自抖音@ceq_jihaaa

賽可表示，一開始聽到這消息很震驚，有點無法接受乾哥變繼父，並反對結婚，但看見兩人如此相愛，決定改變想法，聽從真主的安排。賽可也坦言，現在她還在調適心情，「我其實還沒準備好迎接繼父，但媽媽開心最重要，現在的她很幸福」。

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