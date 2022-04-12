胖就該被歧視？ 立法改變社會偏見

【台灣醒報記者簡嘉佑報導】胖子就是懶？不少民眾抱持著胖子就「不積極、不負責」的社會偏見，甚至造成超重者求職上的困難。然而，肥胖不能僅歸咎於個人因素，因為社會歧視恐導致超重者出現暴飲暴食、酗酒等狀況，反而造成惡性循環。目前已有國家立法禁止工作上的體重歧視，也有如時尚業的更多產業，願意展現多元的身體價值。

合法的體重歧視

《BBC》報導，大多數先進國家法律都規定，企業不得因為民眾不同的信仰、性別與性向等，而不雇用或開除他們。但基於體重的工作歧視，在大多數國家仍為法律所默許。

雖然目前狀況已經慢慢改善，如加拿大、美國與巴西的部分城市都立法禁止工作上的「體重歧視」。但美國康乃迪克大學教授普爾說，「體重歧視可以透過許多方式展現，雖然誹謗、謾罵以相當明顯的方式展現，但有些則相當幽微。」

她指出，如身形較龐大的人在申請工作時，與具有相同資歷的瘦子相比，他們被雇用的機會更小。

研究結果顯示，超重的求職者常與「懶惰、不負責、情緒不穩定與較內向」等特質連結在一起，認為他們無法掌握飲食，自然也無法勝任工作。其他研究則指出，社經地位低的民眾會有增加肥胖的風險；反之亦然，體重歧視降低了超重民眾的經濟收入，使得BMI指數與收入高低呈現正相關。

「我胖，我驕傲」

然而，體重的問題實際上難以歸咎於個人，基於身型的謾罵與歧視會對超重者造成負面的健康影響，如出現失眠、酗酒、甚至導致暴飲暴食的狀況，反使他們BMI指數再向上攀升，成為惡性循環。

而針對許多城市立法禁止體重歧視的狀況，普爾說，雖然立法不會瞬間改變社會對體重的偏見，但已向社會傳達出正確的信息。一名因為體重歧視而重度憂慮的加拿大民眾表示，雖有體重歧視保護法案，卻沒有減少她在工作的負面經歷，但她也說，法律的存在仍相當重要，因為那證明了「因為體重而受到歧視是錯誤的」。

《TED》邀請「大尺碼導演」德林沃特演講說，社會對肥胖（FAT）的恐懼造成了數十億美金的瘦身產業鏈，自己也因為主流價值飽受傷害。但民眾應拒絕認為肥胖是阻礙，因為那只是一種身體型態的展現。

隨著愈來愈多大尺碼模特、出現，單一而絕對的身體價值觀也逐漸在改變，德林沃特也大聲疾呼「我胖，我驕傲」。

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