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男因掉髮只用清水洗頭 6年後發生奇蹟直呼「洗髮精是個騙局」
英國男性庫切（Nick Coetzee）6年前還在當學生時，開始經歷許多男性恐懼的事情：掉髮。他決定捨棄使用洗髮精、護髮精等產品，6年後髮際線不但沒有倒退，還養出一頭健康濃密的頭髮。
庫切透露當時掉髮情況逐漸惡化，每天都會脫落大量頭髮，髮際線也越來越高。他說：「頭髮會掉在我衣服上，我會多帶1件襯衫去上學，因為我知道在第1節課結束時頭髮會覆蓋我的衣服。」
庫切試著找出解決方案，他突然想到掉髮可能是因為洗髮精裡面的化學成分而惡化，索性開始只用清水洗頭。
庫切提到6年停止使用洗髮精跟護髮乳的結果是「頭髮變得更健康」。還說美髮產品基本上是場「騙局」。
庫切解釋最初停止洗頭，頭髮確實會變得油膩，但這種油膩感大概只會持續2、3週。在那之後，天然油脂開始分泌就會達到平衡。庫切認為人們一直在用刺激性化學物質去除這些天然油脂，明明用清水洗頭，就能讓頭髮非常健康。
許多網友表示想嘗試庫切養髮的方式，但也有不少人不苟同指出：「之前試過4個星期，頭髮變得太油膩，都可以拿來炸薯條了」、「我曾坐在學校裡一個不洗頭的女孩身後。20年後我還記得那股味道」。
@_nickcoetzee Haven’t washed it in years ✋🏼 #nopoomethod #hairloss #hair #hairtok #fyp ♬ Paris - Else
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