女點小蠟燭放鬆 突見巨大黑煙竄出「差點燒了全家」

英國一位媽媽日前在浴室點了小蠟燭準備放鬆身心，豈料幾分鐘後浴室竟冒出超大黑煙，幸好消防隊及時趕到現場滅火，沒有釀成更嚴重的災害。

這位媽媽在社群平台分享這個經歷，並警告人們小蠟燭也可能釀成大災難。她表示自己當天晚上7點半左右，就像每天晚上洗澡前一樣，在浴室裡點了1支新蠟燭，在蠟燭點燃後的30分鐘內，就聽到家中煙霧警報器響了。跑去查看發現黑煙從封閉的門竄出。打開門後看見浴室裡全是濃濃的黑煙，什麼也看不見，立刻通報消防隊前來滅火。

她震驚表示：「全家差點燒毀，這一切都來自1根小小蠟燭。」她還提到這種小蠟燭很常見，如果其他人沒有像她這樣在第一時間察覺，後果可能不堪設想。

許多人感謝她的呼籲，一名網友提到：「如果一不注意，小蠟燭也可能很危險。希望你跟家人無恙。」

倫敦消防隊在官網提醒：「雖然蠟燭會散發華麗的溫暖光芒，但使用時須小心處理。2020年光是倫敦就有200多起火災，與蠟燭使用不當有關。所以我們建議您將蠟燭換成電池操作的擬真蠟燭。」

倫敦消防隊還補充說：「當你離開房間時，尤其在睡前請確認自己熄滅所有的蠟燭、薰香爐。這些物品應牢牢固定在耐熱支架上，並放在不會被撞倒的穩固表面上。並請遠離窗簾、家具、衣服和書籍這類易燃物。小蠟燭容易過熱，如果沒放在支架上，可能會融化電視或浴缸等塑料表面。」