她用交友軟體「連約16男見面」只為這原因 網氣炸開罵

男女雙方約會該如何分配花費的問題始終讓網友們爭論不休，但國外一名女網友就分享省錢絕招，她利用交友軟體安排連續16天的約會，由於男方都會請客，她便可以免費蹭到一頓飯，但許多人看了都忍不住開炮怒轟，直言她的作法太卑鄙。

根據《每日星報》報導，國外一名女網友發布影片分享自身經歷，她表示在她就讀大學時，如果「沒錢吃飯」就會使用交友軟體安排連續16天的晚餐約會，只為得到男性幫她付餐錢的機會，但她強調這些約會都是「男方主動邀約的」，影片曝光後獲得超過150萬次觀看。

這名女網友利用交友軟體獲得好幾頓免費晚餐的作法讓不少人大讚「妳真是天才」，但卻有更多人感到反感，直言她完全是在利用感情欺騙男性，一名男網友就表示，就是因為這些原因，所以他和女方出去約會時才不想付錢。