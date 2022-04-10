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單身有罪？ 社會歧視恐致憂鬱症

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

單身是罪嗎？數據調查顯示，超過半數的英國人歷經過「單身羞辱」，各界認為單身不符合社會期待、單身者難以相處合作等，更常失去職業津貼、額外假期等社會福利。心理治療師指出，社會對單身的不包容，恐對單身者造成憂鬱症等心理負面影響。

半數單身者被羞辱

BBC》報導，英國研究數據顯示，有52%的英國單身曾歷經過單身羞辱。心理治療師艾布拉姆斯指出，「單身羞辱」是指僅因為是單身的狀態，就被批評為沒有合作能力、不符合社會期待、自私等。

然而，研究指出，隨著年齡增長，民眾對於單身的滿意度也愈來愈高，顯示將伴侶關係視為幸福的象徵並不合理。艾布拉姆斯說，社會對單身者錯誤的偏見，會使他們因為社會期待而強迫自己尋找伴侶，進而產生憂鬱症等心理疾病。

社會福利被排擠

目前仍有許多社會文化強調婚姻與生育的重要性，而女性往往在單身羞辱中首當其衝。例如，描述單身男性、女性的用詞不同，男性被稱為「單身漢」（bachelors）；女性則被稱為「老處女」（spinsters）。而「老處女」一詞含有更多的負面涵義，且與如紡織婦等社經地位較低的工作連結在一起。

且單身羞辱不僅牽涉到輿論、觀感等，更涉及社會福利的問題。例如，美國民眾可以將配偶一併納入醫療健保計畫中，但單身者卻無法為兄弟姊妹或者親密友人這樣做。單身人士德保羅表示，許多額外假期、特殊津貼都僅提供給有家庭的人士，而單身者卻完全被排除在外。

不婚主義已成趨勢

然而單身不婚的狀況仍持續在增長，《研究報告》指出，美國「不婚族」的人口逐年升高，於2018年共有35%的25至50歲的美國人從未結婚，在20年的時間內，未婚美國人的比例從21%上升到35%。研究表示，「在經濟衰退的時期，結婚率通常往往也會下降」，而新冠疫情造成的經濟停擺，恐使得不婚主義更加盛行。

德保羅指出，當單身狀況愈來愈盛行，未婚人口達到美國人口的一半時，社會就很難再認定「他們是有問題的人」。

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單身 美國 憂鬱症

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