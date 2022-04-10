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未來烏東大戰將與基輔之戰非常不同 專家分析原因

花16億抵國際太空站 首批全民間太空人身負重任

中央社 / 華盛頓9日綜合外電報導

第1批全民間太空人團隊今天抵達國際太空站（ISS），來自新創企業「公理太空公司」（Axiom Space Inc.）的4位成員，將在停留太空站期間執行25項任務。

美國國家航空暨太空總署（NASA）盛讚與公理太空以及美國太空探索科技公司（SpaceX）三方合作的任務，是朝地球低軌道（Low Earth Orbit）邁向商業化的重要一步，這麼一來，NASA就能專注在更深入宇宙、更雄心勃勃的航行任務。

4人組成的民間太空人團隊搭乘「乘龍太空船奮進號」（Crew Dragon Endeavour），於台灣時間8日晚間23時17分自美國佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）升空出發，經21小時飛行，台灣時間9日晚間8時30分左右，在大西洋中部上空約420公里處和國際太空站完成對接。

這支團隊由NASA前太空人羅培茲-阿里格利亞（Michael Lopez-Alegria）為首，另3名付費乘客包括美國房地產投資人康諾爾（Larry Connor）、加拿大投資人兼慈善家帕西（Mark Pathy），以及曾為以色列戰鬥機飛行員的投資人兼慈善家史蒂布（EytanStibbe）。

羅培茲-阿里格利亞長達20年的太空人生涯共4次造訪國際太空站，上1次是在2007年。

康諾爾今天在NASA網路直播中表示：「我們來到這裡體驗，但我們也知道自己身負責任。」他說，身為首批民間太空人，他們「必須把事情做好」。

根據各界廣泛報導，這趟包括在國際太空站停留8天的太空之行收費為5500萬美元（新台幣15億8986萬元），太空船返航後將降落在大西洋。

過去也曾有富裕的一般公民造訪國際太空站，但「公理太空公司」團隊卻是首見成員全來自民間。

4人將在國際太空站執行25項研究計畫與多項實驗，包括使用癌症幹細胞培養迷你腫瘤，之後藉著微重力環境加速老化的特性辨識生物標記，盼有助早期偵測癌症。

太空人 美國 NASA

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