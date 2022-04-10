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從小撿破爛無力唸書 73歲老先生報讀夜校「人生首度求學」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本老先生法村武志因故至今未有任何學歷，近日總算能就讀夜校圓求學夢。圖擷取自每日新聞
日本老先生法村武志因故至今未有任何學歷，近日總算能就讀夜校圓求學夢。圖擷取自每日新聞

俗話說「活到老、學到老」，過去在學習資源比較沒有那麼充足的年代，許多人無法接受完整的學校教育，甚至連從沒上過學的人都有。最近有一位日本老先生，如今雖然已高齡70以上，但過去卻連小學都沒上過，現在才要開啟他的求學生涯。

根據日本媒體「每日新聞」報導，福岡縣博多出身，現年73歲的老先生法村武志，生在戰後重建期的日本。當時他的住處非常簡陋，只靠一堆板子組起來，連根柱子都沒有，一點小淹水就會全垮。因為母親生下他不久就去世了，父親則下落不明，因此法村從小都給母親的朋友扶養，直到18歲了都還沒報戶籍。

平常法村靠回收紙箱、廢棄物等等來維持生計，在這樣的生活下，自然無法到學校好好唸書。但法村自己有顆求知的心，因此自己靠著看漫畫學漢字、請人教他算數等等方式來學習。日後他從事鐵工廠、餐廳、物流業等工作，曾想要效仿同事考取證照或參加研習，但往往碰到必須具有一定學歷的門檻而告吹。「沒有學歷」的身份讓他在職業生涯中，成了前進的一大阻礙。

直到今年4月，福岡市開設了各年齡人士都能就讀的夜間中學「福岡希望中學（福岡きぼう中）」，是全九州唯一的夜間中學。得到消息之後，法村馬上提出入學申請。即使從自家公寓通勤到學校要一個小時，法村也是甘之如飴，為的就是填補自己過去沒能好好上學，滿腔求知慾無從滿足的缺憾。

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