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台印度視訊會議 討論太空半導體技術合作

中央社 / 新德里8日專電

台灣與印度半導體研究機構昨天舉行視訊會議，針對雙邊半導體科研技術可能合作議題進行交流；駐印度代表處科技組表示，這是台印度在太空半導體技術上的首次國家科研單位對話。

這場視訊會議的參與方為國家實驗研究院台灣半導體研究中心（TSRI）主任葉文冠、國研院國際事務室主任陳明智，以及印度太空研究組織（ISRO）轄下半導體研究中心（SCL）主任辛赫（Surinder Singh）。

駐印度代表處科技組組長王金燦7日偕同組員姜懿庭，前往旁遮普省（Punjab）拜會ISRO時，也實體參與了會議。

王金燦今天向中央社表示，這次會議是台印度在太空半導體技術上的首次雙邊國家科研單位對話，意義重大。

他在會中提到，太空通訊合作尤為重要，可吸引更多相關資通訊及周邊企業高度關注，廣泛應用於電動車、自駕車、B5G及6G等領域，商機無限。

王金燦和葉文冠在會中分享了台灣半導體中心的核心技術與研究現況，也表達雙方未來針對太空通訊半導體感測元件、複合半導體新材料或CMOS等相關技術進行合作的意願。

辛赫感謝駐印度代表處牽成雙方的半導體技術交流，並介紹SCL目前的技術規模及能量。他與陳明智都高度期待台灣與印度能儘快在半導體技術開發或應用上展開雙邊合作。

王金燦說，雙方在潛在合作議題上高度契合，並有意簽署合作備忘錄，因此將在本月內召開第二次會議。

半導體 印度 太空

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