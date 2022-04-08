大叔躲女兒大學宿舍犯案十年 騙錢脅迫性交易無惡不作

一位美國男子在多年前，以自己女兒的學生宿舍為據點，展開了許多犯罪行為，使得十幾年間有許多人受害。近來法院終於宣判男子有罪，將以法律制裁這位無惡不作的犯人。

根據美國媒體「CNN日文版」報導，美國62歲男子賴瑞（Larry Ray）在12年前，住進了女兒在莎拉勞倫斯大學的宿舍中，並以此為據點展開他的犯罪活動。包括以暴力威脅他人、心理虐待等等，徹底破壞女兒及其友人的生活。

司法單位認為，賴瑞這幾年間在性與心理方面操弄、虐待許多學生，並詐取周邊親友財物，犯下的罪刑包括威脅、性交易、人身買賣、逃稅、洗錢等等，是非常惡質的犯罪者。

紐約南部聯邦地檢署在6日，正式宣判賴瑞的罪刑，陪審團也都認可這次的判決。光是性交易這一條確定了，就有最低15年、最高終身監禁的刑責。法庭另外也感謝受害者勇敢站出來指認，表示沒有他們做為人證，就沒辦法將這位十惡不赦的犯人定罪。