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空中驚魂10分鐘！馬航近萬公尺高空突急墜 乘客慘叫遭拋出座位

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馬航9千公尺高空突急墜！空中驚魂10分鐘 乘客慘叫拋出座位

香港01 / 撰文： 布萊恩
馬來西亞航空示意圖。 新華社資料照
馬來西亞航空示意圖。 新華社資料照

上月東方航空MU5735空難引起全球航空安全關注，事隔2星期再有航班出現危險情況，馬來西亞航空（馬航）MH2664波音737-800航班由吉隆坡（Kuala Lumpur）飛往斗湖（Tawau），在31,000英尺（約9448公尺）高空航行時，突然在數秒內急墜7000英尺（約2133公尺），機內乘客當場慘叫哭泣，擔心有生命危險，更有乘客被拋出座位，最終航班須折返吉隆坡。

綜合外媒報導，事發當地時間周日（4月3日）下午，女乘客哈利瑪（Halimah Nasoha）經歷生死一刻後在facebook透露，當日下午2時30分乘坐馬航MH2664波音737-800航班由吉隆坡起飛，航行30分鐘後就突然急速下墜。

從飛行網站紀錄見到，馬航MH2664航班突然急墜。圖／取自flightradar24
從飛行網站紀錄見到，馬航MH2664航班突然急墜。圖／取自flightradar24

哈利瑪表示，根據機上的飛行雷達，航班當時在數秒鐘內，由31,000英尺（約9448公尺）高空急速俯衝7000英尺（約2133公尺）到24,000英尺（約7315公尺），其間她更因安全帶未有繫好被拋出座位，所幸未有大礙。

不過驚魂未定又有事端！哈利瑪指飛機不穩定情況維持了約10分鐘，並再發生急墜，但未有第1次急墜般嚴重，其他乘客則在慘叫哭泣，擔心有生命危險。另一乘客則憶述當時情況十分恐怖，事後感恩自己仍然生存。

馬航周二（4月5日）證實事件並致歉，稱當日MH2664航班遇到技術問題，加上惡劣天氣，為了乘客安全，機師決定折返吉隆坡，同日下午5時03分安全降落。

馬航事件於網上引起熱論，不少網民直呼恐怖，「如此令人擔憂…」、「可怕的技術問題」、「好危險，可幸乘客機組人員無事」。亦有網民質疑馬航為何事隔2日才公開確認事件，批評是不負責任。

延伸閱讀：

東方航空墜機|波音737於廣西墜毀132人失聯 該機型曾發生眾多事故

東航MU5735空難 | 空難的兩個「盲點」

文章授權轉載自《香港01》

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