工時長、睡眠缺乏 南韓人普遍的惡夢

全國有10萬人安眠藥成癮，南韓民眾普遍過勞缺乏睡眠！據外媒6日報導，南韓是全球缺乏睡眠最嚴重的國家，因為民眾普遍超時工作、過勞與缺乏休假，有民眾甚至從早上7點工作到晚上10點。這也導致南韓是全球飲酒與抗憂鬱藥消費量最高的國家，連「幫助睡眠」都可以成為商機。

藥物成癮嚴重

根據《英國廣播公司》與《WION》報導，由於高工時、休假與空閒時間少，導致南韓民眾多數都有睡眠不足問題。以29歲的公關藝恩為例，她的工時長達15小時，常常晚上10點才下班，有時甚至加班到凌晨3點，且上級常常在她睡覺時奪命連環摳，讓她無法有好品質的睡眠，「我快忘記怎麼休息了，」她受訪時無奈表示。

首爾江南區睡眠中心的睡眠精神科醫生李智恩指出，在她診所的患者常常每天晚上都要吃20顆安眠藥才能入睡，尤其南韓人都很希望趕快進入夢鄉，因此更增加服藥的劑量，據估計，南韓全國至少有10萬民眾陷入安眠藥成癮的困境，如果睡不著就容易喝酒，如此惡性循環恐成治安與身心健康危機。

夢遊釀車禍危機

李智恩坦言，首爾甚至有許多車禍是因為夢遊者開車導致，睡不好對於健康的影響非常大，很多患者在就診時都跟她哭訴，已經10幾年1天都沒有闔眼超過1小時。《英廣》認為，南韓的睡眠危機有其歷史背景，由於南韓缺乏天然資源，但近年來卻成為全球經濟、科技最發達的國家，人民在發展中付出的血淚可見一斑。

不過此現象也讓南韓出現「睡眠商機」，據2019年估計總產值可高達25億美元，甚至有專門為了睡眠而設立的商店，店內販賣的商品包括優質床套枕頭組、舒眠草藥療法與有助睡眠的通寧水等飲料。還有一種名為「Kokkiri」的冥想APP，透過佛教的冥想儀式，協助南韓年輕人降低焦慮、順利入睡。

睡眠也成商機

由於南韓是傳統佛教國家，年輕人原本對相關「舊價值」接受度不高，但近年來焦慮、難以入睡的狀況在年輕族群也逐漸惡化，讓佛寺等可提供禪修、降低焦慮的傳統場所又出現轉機，紛紛推出協助睡眠的相關服務，接受禪修的李慧理受訪時分享說，她透過禪修學會如何正視自己的壓力。

不過南韓的睡眠問題並不是每個人都能透過禪修解決，更大的結構性問題是不合理的超時工作文化，還有社會集體主義、要求「以大局為重」的觀念，但這需要非常長的時間改善。藝恩最後辭掉她的公關工作，改行當自由接案者，並接受睡眠治療，她受訪時坦言：「我們需要休息。」

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