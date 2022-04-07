快訊

不斷更新／各縣市現海量足跡！新北林口Outlet、大遠百上榜 高雄滿滿10頁一次看

工時長、睡眠缺乏 南韓人普遍的惡夢

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
南韓民眾的睡眠問題，恐將逐漸變成國安問題。（Photo by Andrij Bulba on Wikimedia under CC 2.0）
南韓民眾的睡眠問題，恐將逐漸變成國安問題。（Photo by Andrij Bulba on Wikimedia under CC 2.0）

全國有10萬人安眠藥成癮，南韓民眾普遍過勞缺乏睡眠！據外媒6日報導，南韓是全球缺乏睡眠最嚴重的國家，因為民眾普遍超時工作、過勞與缺乏休假，有民眾甚至從早上7點工作到晚上10點。這也導致南韓是全球飲酒與抗憂鬱藥消費量最高的國家，連「幫助睡眠」都可以成為商機。

藥物成癮嚴重

根據《英國廣播公司》與《WION》報導，由於高工時、休假與空閒時間少，導致南韓民眾多數都有睡眠不足問題。以29歲的公關藝恩為例，她的工時長達15小時，常常晚上10點才下班，有時甚至加班到凌晨3點，且上級常常在她睡覺時奪命連環摳，讓她無法有好品質的睡眠，「我快忘記怎麼休息了，」她受訪時無奈表示。

首爾江南區睡眠中心的睡眠精神科醫生李智恩指出，在她診所的患者常常每天晚上都要吃20顆安眠藥才能入睡，尤其南韓人都很希望趕快進入夢鄉，因此更增加服藥的劑量，據估計，南韓全國至少有10萬民眾陷入安眠藥成癮的困境，如果睡不著就容易喝酒，如此惡性循環恐成治安與身心健康危機。

夢遊釀車禍危機

李智恩坦言，首爾甚至有許多車禍是因為夢遊者開車導致，睡不好對於健康的影響非常大，很多患者在就診時都跟她哭訴，已經10幾年1天都沒有闔眼超過1小時。《英廣》認為，南韓的睡眠危機有其歷史背景，由於南韓缺乏天然資源，但近年來卻成為全球經濟、科技最發達的國家，人民在發展中付出的血淚可見一斑。

不過此現象也讓南韓出現「睡眠商機」，據2019年估計總產值可高達25億美元，甚至有專門為了睡眠而設立的商店，店內販賣的商品包括優質床套枕頭組、舒眠草藥療法與有助睡眠的通寧水等飲料。還有一種名為「Kokkiri」的冥想APP，透過佛教的冥想儀式，協助南韓年輕人降低焦慮、順利入睡。

睡眠也成商機

由於南韓是傳統佛教國家，年輕人原本對相關「舊價值」接受度不高，但近年來焦慮、難以入睡的狀況在年輕族群也逐漸惡化，讓佛寺等可提供禪修、降低焦慮的傳統場所又出現轉機，紛紛推出協助睡眠的相關服務，接受禪修的李慧理受訪時分享說，她透過禪修學會如何正視自己的壓力。

不過南韓的睡眠問題並不是每個人都能透過禪修解決，更大的結構性問題是不合理的超時工作文化，還有社會集體主義、要求「以大局為重」的觀念，但這需要非常長的時間改善。藝恩最後辭掉她的公關工作，改行當自由接案者，並接受睡眠治療，她受訪時坦言：「我們需要休息。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【更多精采內容，詳見

睡眠 南韓

延伸閱讀

體操／南韓東奧跳馬金牌酒後揍人 自願退出國家隊無緣杭州亞運

陳時中首次表態清零不可能 但一現象發生社會承擔不起

一周破3百例2個月內恐達高峰 陳時中秀3國數值比對

青瓦台風水不好？南韓總統府首筆搬家費3000萬 53萬人反對

相關新聞

日本報紙全版刊登「巨乳女高中生」漫畫廣告 網友直呼噁心引爭議

日本動漫紅遍全球，然而部分作品中偏腥羶色的內容，卻也經常成為社會爭論的話題。最近就有報章媒體，因為刊登了一張爭議的漫畫廣告，引發網友們的論戰。

朝日記者要財經雜誌送審安倍新聞 遭懲處停職

日本朝日新聞一名記者自稱受前首相安倍晉三委託，要求財經雜誌「週刊Diamond」刊登安倍的新聞前先讓他過目，雜誌拒絕並向...

工時長、睡眠缺乏 南韓人普遍的惡夢

全國有10萬人安眠藥成癮，南韓民眾普遍過勞缺乏睡眠！據外媒6日報導，南韓是全球缺乏睡眠最嚴重的國家，因為民眾普遍超時工作、過勞與缺乏休假，有民眾甚至從早上7點工作到晚上10點。這也導致南韓是全球飲酒與抗憂鬱藥消費量最高的國家...

指責警方辦案不力遭法院判刑3年半 越南記者喊冤：我沒編故事

榮獲許多獎項的越南調查記者阮淮南在網路上指責警方讓犯罪分子逍遙法外，遭法院判刑3年半，理由是「毫無根據的攻擊」。阮淮南堅...

11歲男童天生面容畸形遭嘲笑 不想整容「很滿意自己皮膚」

美國11歲男童克里斯帝安（Christian）由於嚴重的裂面（facial cleft ）造成他眼睛、嘴唇和鼻子的畸形。克里斯帝安出生至今已進行12次修復手術，但他決定不進行整容手術，因為他對自己的皮膚感到很滿意。

法國二手市場蒸蒸日上 IKEA也來搶商機

法國人越來越喜愛二手商品，過去幾年間，法國二手市場每年都成長約12%，衣服、電子用品、汽車等都是再利用的範疇。過去非主流的小眾市場，在氣候變遷情況嚴峻的今日，顯得生意盎然。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。