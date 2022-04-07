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日本報紙全版刊登「巨乳女高中生」漫畫廣告 網友直呼噁心引爭議

聯合新聞網 / 綜合報導
日本報紙全版刊登強調女角胸部的「星期一的豐滿」漫畫廣告，引起網友間的爭論。圖擷取自mercari
日本報紙全版刊登強調女角胸部的「星期一的豐滿」漫畫廣告，引起網友間的爭論。圖擷取自mercari

日本動漫紅遍全球，然而部分作品中偏腥羶色的內容，卻也經常成為社會爭論的話題。最近就有報章媒體，因為刊登了一張爭議的漫畫廣告，引發網友們的論戰。

根據日本媒體「REAL LIVE」報導，報紙「日本經濟新聞」近來全版刊登了漫畫「星期一的豐滿（月曜日のたわわ）」最新集數的廣告。這部漫畫作者為漫畫家比村奇石，原先是在個人twitter上發表，打著以「給星期一早上各位社畜哥哥送上豐滿」的理念，充滿著許多胸部豐滿女高中生等角色的連載作品。走紅之後，也推出了單行本及動畫版。

對於如此帶有性暗示的作品，廣告大剌剌登在報紙上，不少網友都表示反對，認為「好噁心」、「明知道會被罵還登」、「搞錯年代了吧」、「身為日經新聞，卻只想服務男性讀者嗎」、「左下那張圖太誇張了吧」、「該來抵制日經了」、「蘿莉控大國日本」、「完全不是適合放在日經新聞報紙上的廣告吧」。

但也有網友認為並無不妥，表示「只要花錢就能刊廣告啊」、「日經報紙本來就常有漫畫的廣告了」、「很可愛啊」、「嫉妒人家畫得好吧」、「胸部大就說是性榨取，胸部小就說蘿莉控，胸部普通就說沒特色」、「能在日經刊登廣告，講談社很會喔」、「也有BL作品的廣告啊，怎麼不去抗議一下」。

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