印度少女借住叔叔家被當性奴13年 私處灑辣椒粉虐待 母：這很平常

過去13年，她就是生活在地獄裏！印度兒童福利委員會（CWC）委員日前探訪當地庇護所，1名21歲女生趁機訴苦，意外揭發1宗長達13年、多名親友參與的性罪行。女事主在8歲時喪父，母親將她交給叔叔嬸嬸照顧，未料2人視她為性奴，她很快被叔叔強姦，如有不從會被嬸嬸用辣椒粉灑私處虐待，她受不住向媽媽抱怨時，媽媽竟告訴她「這很平常」，更着她被強姦時要忍耐。

女事主一度逃走入住兒童之家，未料媽媽竟報警將她捉回，然後再帶回叔叔家中，之後叔叔再帶同3名朋友一起輪姦及虐打她，懷孕了就帶去墮胎，讓她如同活在地獄中。

數年前，女事主成功入住庇護戶，未料竟有2名工作人員在職員協助下再多次強姦她。警方目前已拘捕涉案12人中的3人，包括事主母親及嬸嬸，事件在當地再引起另一場爭議，因為該庇護所負責人去年已涉及隱瞞自己兄弟入內性侵女性。

事件發生於泰米爾納德邦欽奈市（Chennai），現年21歲的女事主居住在馬德拉斯基隆教社會服務委員會（Madras Christian Council of Social Service）的庇護所，3月31日兒童福利委員會委員 N Lalitha到訪時，她趁機講述自己的悲慘經歷，道出過去13年地獄般的生活，在對方鼓勵下，她鼓起勇氣去警局向生母、親人提告。

女事主的父親於2009年離世，母親將年僅8歲的她交由叔叔Desappan及嬸嬸Revathy照顧，她搬到Kasimedu區生活。印媒指，她很快就被叔叔侵犯，自始變成叔嬸的性奴，事主稱每當叔叔強姦她時，只要她有一絲抱怨或拒絕要求，嬸嬸就威脅朝她私處曬辣椒粉，威迫她服從，叔叔更拍下她的淫照，時常在她面前展示。

女事主忍不住向媽媽訴苦，未料媽媽竟告訴她「這很平常」，她有責任經歷及克服難關，着她被強姦時要忍耐。Lalitha透露，女事主升讀8年級時終於離家出走，成功逃到1個兒童之家，這時媽媽竟然報警，在警察協助下將她帶回叔叔家中。她回家後不單被叔叔性侵，叔叔還帶了朋友 Siva、Srinivasan 和 Ramesh輪姦及毆打她，事主再向媽媽投訴，同樣未獲理會，她其後更因姦成孕，母親和嬸嬸就帶她去墮胎。

直至數年前，女事主在1名女警幫助下入住馬德拉斯基隆教社會服務委員會庇護所，她以為脫離了魔掌，結果卻墮進另一個地獄，庇護所職員Fathima 和 Suganthi 竟多次協助2名所內工人Prasanna 和 Alex強姦她。消息指，庇護所秘書長 Isabel Richardson及前任秘書長Josephine 都知悉事件，但刻意隱瞞。女事主13年來的經歷引起社會關注，當地民眾要求警方全力調查，案件現交由安巴圖爾（Ambattur）印度全女性警署跟進，將按保護兒童免受性犯罪法（POCSO）、少年法、印度刑法等調查，疑犯們涉及強姦、虐待、教唆等罪。

當地傳媒指涉事庇護所秘書長 Isabel Richardson去年已被揭發涉同類事件，消息指她對女事主在庇護所內被強姦的事知情，但選擇隱瞞。（網上圖片）

馬德拉斯基隆教社會服務委員會去年已被揭發有兩名入住的年輕女性在庇護所內被侵犯。（Madras Christian Council of Social Service圖片）

警方目前已拘捕3疑犯，並正追捕其餘犯人，印媒指被捕3人是女事主母親、嬸嬸及叔叔，惟有消息指第3名被捕人不是叔叔，而是在欽奈北部擔任管理員的人。另外，警方擬再拘捕庇護所秘書長 Isabel Richardson，她去年已被踢爆涉及同類事件，現時才剛獲准保釋。

當地傳媒指，涉事庇護所有約130人入住，去年爆出2名分別15及20歲女子，在庇護所內遭Isabel Richardson的兄弟Bennet Richardson性侵。更令市民震驚的是，Isabel Richardson正是兒童福利委員會委員之一，已經營庇護所15年之久，兒童福利委員會出事後即時刪除她的相關檔案。

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文章授權轉載自《香港01》