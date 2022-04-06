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首位機器人藝術家 將於威尼斯開展

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
機器人藝術家艾達與她的繪畫作品。（Photo by Ars Electronica on Flickr under C.C. License）
機器人藝術家艾達與她的繪畫作品。（Photo by Ars Electronica on Flickr under C.C. License）

機器人在年度藝術盛事開展？AI機器人「艾達」（Ai-Da）將於威尼斯雙年展中，舉辦名為「躍入元宇宙」的個人畫展。艾達於2019年就完成，隨著人工智能技術進步，繪畫天賦也有所增長。有人問她，「妳創造的東西可以被認為是藝術嗎？」，她回答：「如果藝術是要傳達自我，那麼我就是一名藝術家。」

機器人參加藝展

Art News》報導，隨著艾達的機械臂來回移動，紙上緩緩出現一幅色彩豐富的繪畫作品。艾達只要五個小時就能完成一幅作品，而且呈現多元不同的繪畫方式。艾達的創造人梅勒表示，她的繪畫作品充滿了「開創性」，而且她本身也就是一個藝術品，展現了民眾正邁入「不知道誰是人、誰是機器」的世界中。

艾達早於2019年就已經完成，當初由工程師、機器人專家、藝術專家與心理學家跨學科攜手打造，而隨著演算法與人工智能的進步，艾達也持續進行更新，除了精進素描與繪畫的能力之外，她現在還能進行詩歌創作。

而艾達將於22日在2022威尼斯雙年展上展現她的全新繪畫創作，展覽的名稱為「躍入元宇宙」，以人類體驗與人工智能的關係作為切入點，並探索從第一台電腦到現代元宇宙之間的過程，並融入文學家但丁作品《神曲》中「煉獄」與「地獄」的概念。

「我是藝術家！」

衛報》報導，當艾達面對民眾的提問時，她也能如同人類藝術家般回答。有人向艾達提問說，「妳能欣賞藝術或美嗎？」她回應表示，機器人並沒有情緒，但可以透過機器學習系統，來「識別」情緒化的面部表情。她補充說，「我喜愛視覺藝術，也受到文學的啟發，像是但丁、喬治歐威爾還有赫胥黎。」

有人問說，「妳創造的東西可以被認為是藝術嗎？」她咬文嚼字的回答說，如果藝術意味著，傳達「我們是誰」、「我們想去什麼地方」的話，那麼「我就是藝術家，我的任務就是描繪周遭的世界。」

而艾達光是於2019年創作的產品，價值就已經超過一百萬美金。藝文產業向來被認為是人類獨有的創作能力，而艾達的出現，讓「機器人未來會不會取代藝術家？」成為藝文界的熱門話題。

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藝術家 威尼斯

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