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11歲男童天生面容畸形遭嘲笑 不想整容「很滿意自己皮膚」

聯合新聞網 / 綜合報導
男童天生面容畸形遭嘲笑，卻選擇不整容。圖／取自sun
男童天生面容畸形遭嘲笑，卻選擇不整容。圖／取自sun

美國11歲男童克里斯帝安（Christian）由於嚴重的裂面（facial cleft

）造成他眼睛、嘴唇和鼻子的畸形。克里斯帝安出生至今已進行12次修復手術，但他決定不進行整容手術，因為他對自己的皮膚感到很滿意。

克里斯帝安35歲的母親布坎南（Lacey Buchanan）分享他的故事，希望人們藉此認識這個在嬰兒發育過程面部組織無法正常接合所導致的疾病。2寶媽布坎南表示：「克里斯帝安天生眼盲，所以他從未見過自己的模樣。但他完全知道自己看起來與其他人不同。」

克里斯帝安的症狀由子宮內膜纏繞發育中胎兒的羊膜帶症候群所引起。布坎南提到，有些人會因為克里斯帝安的外表在網上或公開場合辱罵他，直言他們無法容忍這種惡劣行徑。

布坎南透露曾有位陌生人當著他們的面說克里斯帝安像狗一樣受苦，「應該殺死他」。當時克里斯帝安聽到後，就像往常一樣開懷大笑。布坎南說：「他就是這麼開朗的男孩，值得和其他人一樣獲得尊重。他可能看起來不像其他人，但這並沒有剝奪他的價值。」

克里斯帝安目前在家自學、喜歡拉小提琴且常做空手道等運動。克里斯帝安現階段不想接受讓自己看起來「正常」的整形手術

布坎南指出：「他（對手術）不感興趣，我們不想讓他經歷痛苦只為了取悅他人。他將來可能會改變主意，但我們會都接受他的決定，並盡最大努力確保他快樂。」

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