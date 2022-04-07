狂風來襲天降大物 她在心裡大喊：沒想到我會被「跳跳床」壓死

美國女性史黛西（Stacy Moss）在本月2日一場暴風雨中遭136公斤的跳跳床重壓，當時她腦中閃過「我要死在跳跳床」的念頭，所幸最後逃過一劫，身體已慢慢復原。

史黛西提到她們全家住當地9年間，從未見過那麼強勁的暴風。當時她和丈夫看到後院的跳跳床被風吹起，決定走出門外固定跳跳床，豈料跳跳床被風吹起在空中盤旋，她8歲的女兒布麗（Bree）在附近，於是她大喊：「快跑，快跑，快跑！走開！」

但跳跳床就在那時直接朝布麗飛去。史黛西心想自己如果移動位置，跳跳床就會撞到布麗，所以她做好準備迎接跳跳床的撞擊。

史黛西憶起當時畫面：「我盡力抓住跳跳床的圍欄，跳跳床讓我做了個後空翻後，又繼續向前移動100公尺左右。我仍然很擔心女兒安危，想知道她是否還好。」

布麗沒事，但3寶媽史黛西的鎖骨骨折了，肋骨和手臂也受傷，身上還有多處瘀青。

史黛西在社群平台分享這段經歷：「我非常非常感恩布麗沒有受傷。我認為布麗事後情緒受到了創傷，但謝天謝地，我沒事。」

美國國家氣象局報告，2日下午4點在科羅拉多州Thornton一帶出現每小時風速為48公里、最高陣風達82公里的強風。美國國家氣象局警告，強風可能會吹倒樹木、電線，甚至是跳跳床。

史黛西表示：「當跳跳床撲向我時，我第1個想法是：『我不敢相信我會因跳跳床而死』。慶幸最終逃過一劫。誰都不想發生那樣的事。」