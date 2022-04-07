快訊

直播／陳水扁：攤在陽光底下 國務機要費案無不法所得

東南水泥出包害雙鐵停駛 王國材：將求償7863萬

狂風來襲天降大物 她在心裡大喊：沒想到我會被「跳跳床」壓死

聯合新聞網 / 綜合報導
母為護女遭136公斤「跳跳床」重壓。圖／取自eastidahonews
母為護女遭136公斤「跳跳床」重壓。圖／取自eastidahonews

美國女性史黛西（Stacy Moss）在本月2日一場暴風雨中遭136公斤的跳跳床重壓，當時她腦中閃過「我要死在跳跳床」的念頭，所幸最後逃過一劫，身體已慢慢復原。

史黛西提到她們全家住當地9年間，從未見過那麼強勁的暴風。當時她和丈夫看到後院的跳跳床被風吹起，決定走出門外固定跳跳床，豈料跳跳床被風吹起在空中盤旋，她8歲的女兒布麗（Bree）在附近，於是她大喊：「快跑，快跑，快跑！走開！」

但跳跳床就在那時直接朝布麗飛去。史黛西心想自己如果移動位置，跳跳床就會撞到布麗，所以她做好準備迎接跳跳床的撞擊。

史黛西憶起當時畫面：「我盡力抓住跳跳床的圍欄，跳跳床讓我做了個後空翻後，又繼續向前移動100公尺左右。我仍然很擔心女兒安危，想知道她是否還好。」

布麗沒事，但3寶媽史黛西的鎖骨骨折了，肋骨和手臂也受傷，身上還有多處瘀青。

史黛西在社群平台分享這段經歷：「我非常非常感恩布麗沒有受傷。我認為布麗事後情緒受到了創傷，但謝天謝地，我沒事。」

美國國家氣象局報告，2日下午4點在科羅拉多州Thornton一帶出現每小時風速為48公里、最高陣風達82公里的強風。美國國家氣象局警告，強風可能會吹倒樹木、電線，甚至是跳跳床。

史黛西表示：「當跳跳床撲向我時，我第1個想法是：『我不敢相信我會因跳跳床而死』。慶幸最終逃過一劫。誰都不想發生那樣的事。」

美國 氣象局 骨折

延伸閱讀

巴西男模擁9妻「被1老婆休夫」 發願再娶湊滿10人老婆團

男搭機手淫4次遭拍照檢舉 自認沒讓鄰座女性乘客不舒服

影／她被困暴風雪14小時上網求救 陌生80歲老翁跋涉半公里救出3車人

受困暴風雪18小時 俄羅斯10歲女童緊擁流浪狗奇蹟倖存

相關新聞

國際新聞也要女權說教？專訪政大新聞系副教授

在出鏡報導EP2中，我們邀請政治大學新聞系副教授、同時也是轉角國際的專欄作者康庭瑜。畢業於台灣大學法律系，身為七年拿下五個學位——牛津大學社會學碩士、台灣大學社會學碩士、倫敦政經學院性別研究碩士、倫敦大學皇后瑪莉學院媒體法碩士、牛津大學地理學博士榮譽——的學霸級作者，回到台灣後，她在政治大學擔任教職。

狂風來襲天降大物 她在心裡大喊：沒想到我會被「跳跳床」壓死

美國女性史黛西（Stacy Moss）在一場暴風雨中遭136公斤的跳跳床重壓，當時她腦中閃過「我要死在跳跳床」的念頭，所幸最後逃過一劫，身體已慢慢復原。

男遭射殺槍槍致命 曾出版「如何謀殺你老公」言情小說家妻嫌疑最大

美國一名住在俄勒岡州、著有「如何謀殺你老公」的言情小說家南希（Nancy Crampton Brophy）被控於2018年槍殺丈夫丹尼爾（Daniel Brophy），她在同年9月遭逮捕，本月4日出庭接受審問。

首位機器人藝術家 將於威尼斯開展

機器人在年度藝術盛事開展？AI機器人「艾達」（Ai-Da）將於威尼斯雙年展中，舉辦名為「躍入元宇宙」的個人畫展。艾達於2019年就完成，隨著人工智能技術進步，繪畫天賦也有所增長。有人問她...

怨偶也能開心分手 英格蘭新法允「無過失離婚」

假造證據、長年的等待已成過去，今天起，英格蘭與威爾斯的怨偶不用再究責對方即可訴請離婚，這是半世紀來最重大的離婚法改革

自閉症兒大腦杏仁核異常 關鍵在出生後6個月

杏仁核位於大腦深處，處理記憶、情緒反應和決策方面有關鍵作用，科學家發現自閉症學齡兒童杏仁核異常過大，但不清楚杏仁核過度生長時間點。最近這個問題有了解答，據大腦掃描發現，早在嬰兒 6 個月大時，自閉症嬰兒杏仁核就開始過度生長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。