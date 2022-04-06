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退休員警公共場所開槍殺貓 法庭辯稱「他吃了我的寵物雞」

聯合新聞網 / 綜合報導
貓示意圖。ingimage
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根據外媒「詩華日報」報導馬來西亞一名退休員警稱一隻公貓吃了他飼養的「寵物雞」，憤而在公共場合開槍射殺了那隻公貓，還將貓的屍體扔到公共場所，近日判決出爐，他將被處以約44000元台幣的罰款。

該起事件發生在2020年7月，一名65歲的退休員警再諾阿彬丁，被控告在雪州轟埠的甘榜實達花園，使用獵槍射殺了一隻公貓，違反了馬來西亞的《1960年軍火法令》。他的律師辯稱「那隻貓吃了他的寵物雞，且他採取了『各種方式』來阻止那隻貓」、「使用的武器屬於他已故祖父的獵槍，而他是有持槍執照的。」

檢察官則反駁「以貓吃了他的雞為由，而開槍射死貓，是不合適的。被告雖然有持槍執照，但在公共場所這樣的行為並不恰當。」最後法院認定包括「公共場所開槍」的罪名在內有罪，並罰款6500馬幣(約新台幣44000元)。

馬來西亞 寵物 貓咪

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