日本開學儀式感滿滿好羨慕？網嘆「壓力大」：控制社畜第一步

近期是日本大學開學的時間，各學校都會舉辦入學式，大學新鮮人都要身穿西裝出席入學式，儀式莊重且盛大，PTT鄉民直呼「好有儀式感」，反觀台灣大學開學典禮，通常都是吵雜混亂，學生甚至會乾脆不參加。不過網友並不羨慕，「日本把事情搞得壓力好大，輕鬆一點不好嗎？根本是控制社畜的第一步」。

有網友在PTT發文表示，日本的開學季是4月的櫻花季時節，最近幾天日本各大學相繼會舉行大學入學式，包括東京大學、筑波大學、順天堂大學等，公私立大學都是在最近會舉辦入學式，來歡迎大學新鮮人。

該網友表示，「日本的大學入學式中，所有新鮮人都穿著西裝出席，男生就是白襯衫、黑外套，女生也是穿黑色西裝、套裝。男的帥女的美。感覺就非常莊重而有儀式感，大一新生就穿著套裝很典雅的出席典禮，才大一就有種成人的感覺了，看他們在入學式布條前的合照都覺得好感動，感覺是真的成就了人生的新里程碑」。

該網友說，「相對的，台灣的大學的開學典禮幾乎沒有新鮮人穿西裝出席，感覺就很隨隨便便，新生常常也很嘈雜、沒秩序，感覺就一團混亂，沒什麼儀式感，感覺很多參與者對典禮本身就沒什麼興趣，甚至給人參不參加開學典禮根本可有可無的感覺，大家會羨慕日本人這種儀式感嗎？」

不過不少網友都不敢羨慕，留言「我對儀式無感，典禮只希望長官話少一點，別無所求」、「看別人很羡慕儀式感，換到台灣來就會開始嫌麻煩了」、「根本是控制社畜的第一步，專業比服裝重要多了」、「喜歡儀式感可以去當兵，喝水都要先喊口號」、「文化就不同啊」。

也有網友喜歡日本做法，留言「會，超級喜歡儀式感」、「我真的很喜歡日本文化，感覺是真的很認真要來做事，我喜歡這種認真的態度，這種儀式感也有種精神上的鼓勵」、「真的蠻好看的，而且18歲穿西裝，會感覺已經是成人了」。