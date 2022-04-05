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恐怖！男子泰國游泳遭神秘「尖嘴怪魚」刺穿頸重傷 爆血照超震撼
泰國一名男子在沙灘游泳時，突然被一條尖嘴怪魚襲擊，刺穿頸部大量出血，場面十分驚嚇。男子痛苦呼救，附近路人見狀即把他拖到岸邊急救，之後再送往醫院治理，男子傷勢嚴重，需要留院治療。
泰國《曼谷郵報》報道，事發上周四（3月31日）下午1時左右，男子諾帕多（Noppadol Sringam）在達叻省（Trat）Ao Tan Khu Beach沙灘游泳時，突然發出恐怖尖叫求救聲，原來他被長着超長尖嘴的圓尾頜針魚（Needlefish）刺穿頸部，傷口大量出血。當地居民及遊客見狀，即下水把諾帕多拖回岸上急救，他送院後證實傷勢嚴重。
泰國官員蘇查特（Suchart Jitmungmanotham）表示，今次圓尾頜針魚刺人事件十分奇怪，因為該地區過往未曾出現過這物種。事件仍在調查，當局提醒旅客及民眾都要小心注意安全。事件曝光後引來熱論，不少當地網民也表示震驚，認為以後游水都要格外小心，也有網民認為事件罕見，形容男子不幸，幸好及時獲救。
圓尾頜針魚主要分布於溫帶至熱帶海域，有時會像飛魚一樣躍出水面，過往亦曾發生圓尾頜針魚攻擊人事件。2020年，有印尼少年與家人出海釣魚時，遭飛來的圓尾頜針魚刺穿頸部，幸經治療後無生命危險。不過亦曾有致命案例，如2019年泰國海員被圓尾頜針魚刺穿喉嚨死亡，2018年夏威夷亦有男童被刺中眼睛，最終傷重不治。
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文章授權轉載自《香港01》
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