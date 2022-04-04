日本攝影師坐火車、拍下極似《神隱少女》畫面 引40萬人讚好

宮崎駿的動畫電影《神隱少女》是戲迷眼中的經典作品，不少人更嘗試在現實中尋找電影場景，而日本1名攝影師最近分享1張在火車上拍攝的照片，配合窗外風景，儼如千尋與無臉男一起坐在水上列車的畫面，美麗的照片引來接近40萬人讚好，不少人形容要天時地利配合才能拍得如此美照。

該名Twitter帳號「szuna」的攝影師，不時分享自己的作品，可見水準相當高，經常吸引大量網友關注讚好。

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文章授權轉載自《香港01》