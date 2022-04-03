男遊泰國突遭美女抱抱10秒痛失祖傳金鍊 女子真身不單純

突然有美女投懷送抱，一定要打醒十二分精神！泰國放寬入境限制，吸引不少外國人到當地旅遊，日前比利時男子在曼谷度假拍攝夜生活時，有1名高䠷美女走近，突然抱緊他不放。男子原以為有艷遇，詎料女子其實是想提供性服務，他嚇得馬上拒絕並掙脫，整個過程維時約10秒，惟事後他驚覺頸上金鍊被偷，翻查影片發現是被剛才的美女極速扒走。由於金鍊是祖傳遺物，對家人意義重大，男子馬上報警。

當地傳媒指，涉事女子真實身份應不是美女，而是跨性別女子，其扒竊手法很快，陪同男子的泰國女性朋友指，這已是他近期第2次被偷竊，直斥小偷行為打擊了外國人到泰國旅遊的信心，事件更被外媒報道，令泰國蒙羞。

泰國早早放寬入境限制，令期待旅遊的外國旅客心癢癢。25歲的腓特烈（Frederik de Vreese）到曼谷度假，3月29日晚上11時許，他到素坤逸路的酒店附近拍攝夜生活，自拍期間有名泰國美女突然入鏡，遇到美女投懷送抱，他的友人在旁邊狂笑，但女子突然說：「親愛的，你去哪？我可以去你房間，我可以X你。」（Where you go, honey? I go to your room, I go fxxk you.）腓特烈意識到對方想提供性服務，並未接受但保持笑容並掙脫，美女埋身約10秒便離開。

事隔約10分鐘後腓特烈去廁所，這時才發現金鍊已不翼而飛，他馬上翻看自己拍的影片，發現那女子擁抱他時扒走金鍊，馬上想去找她討回，但為時已晚，女子已不知所蹤。腓特烈隨後到警署報案，指該名女子埋身約10秒，擁抱他約5秒左右就瞬間扒走金鍊，那條金鍊是祖父傳給他的，對一家人很重要，他估計約值800歐元（約25000元新台幣），直言現在很沮喪，金鍊雖不算很值錢，但意義重大。

更殘酷的真相是，腓特烈推測該女子是跨性別人士，因為她身形高大，和自己差不多高，他被扒竊後曾回該區找其他跨性別女子詢問，獲告知該女子不像本地人，甚至不是泰國人，她們每周到該區找生計一次，但腓特烈坦言不知真假。他推測女子是幫派份子，更留意到她身上有個獨特的紋身，希望有助調查。

事後有相信是腓特烈朋友的泰國網民，在當地facebook群組上傳影片尋人，「誰看到片中的變性者請通知我，我的朋友已報警了」。影片拍下小偷的側面，聲稱該區跨性別女子圈子很窄，應不難找到她。該網民又表示，腓特烈早前才被偷走錢包，外國人連續2次被盜竊，很打擊他們對泰國觀感。

而陪同腓特烈報案的25歲泰國女子塔納蓬稱，她是腓特烈的朋友，對事件很難過，認為這會為外國朋友對泰國留下壞印象，明明許多外國人都喜歡泰國遊玩，稱希望犯人歸還頸鍊，因為那是祖傳遺物。

當地傳媒也形容該跨性別女子手法很快，並前往事發街道查看，有司機透露該處有些跨性名女子定期聚集，約2至3人一群會找外國人玩。他指旅遊業對泰國很重要，擔心事件會影響泰國聲譽。泰警則交代指，腓特烈確認與該名女子素未謀面，正按「夜間偷竊罪」追查事件，當地在晚上期間盜竊案比日間更為嚴重，目前正翻查附近閉路電視追查涉案女子。

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文章授權轉載自《香港01》