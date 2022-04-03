日本學生要贏在起跑線 父母送蛋糕寫大學入學試題 網友卻錯重點

ViuTV近日熱門劇集《反起跑線聯盟》講述有父母拒絕成為「怪獸家長」，不要求子女贏在起跑線上，只希望孩子有快樂童年。但現實中卻有子女對自己要求極高，決心要考進名校！日本1名網友憶述中學時已決定大學志願是京都大學，連父母都知道，當他高中2年級生日時，父母為他準備了蛋糕，但蛋糕上的生日牌寫的不是祝福句子，反而是京都大學入學試題，寫得密密麻麻的，盡顯幽默一面，可能受到父母幽默鼓勵，最終樓主如願考入京都大學，入讀電氣電子工學科。

圖片引來逾9萬人讚好，但網友卻「錯重點」，紛紛歸功於寫字的店員，「應該是店員寫的吧，這個真的應該要加錢」、「用巧克力寫字寫得真美！」

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文章授權轉載自《香港01》