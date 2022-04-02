使用他人信用卡購買千部iPhone 日本警方拘捕6人包括大陸留學生
日本傳媒報導，日本警方以盜竊罪名，拘捕包括中國藉留學生等6人，指控他們使用他人信用卡購買大量iPhone，任天堂Switch等電子商品。被害總值達到1.9億日圓（約1330萬港元）。
日本共同社報道，犯罪集團以樂天網上商店為目標，利用他人信用卡購買電子商品，自2021年4月到5月購買1500部的iPhone。日本多地警方採取行動，在東京、北海道、奈良及鹿兒島拘捕6人，包括在東京居住的兩名中國留學生。
報導指出，這兩人透過微信與集團溝通。相信背後有人非法取得他人信用卡資料，再透過中間人指示兩名留學生收貨並轉寄貨物，以獲取報酬。兩人最少購買了10部的智能手機，及另外22部任天堂Switch等商品。
兩人承認是看見網上有人召集打零工，受不了金錢誘惑犯案。警方指出被捕人僅是負責收貨的成員，相信這是有組織行為，正展開調查。
報導指樂天同樣存在未有核實付款人身份的漏洞，事件被害總值達到1.9億日圓（約1330萬港元）。
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文章授權轉載自《香港01》
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