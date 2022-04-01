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妻揭夫性侵15歲侄女怒砍陰莖「一點不剩」 賤男出院下場更慘
性侵幼女行為不可饒恕！越南1名女子在家安裝閉路電視，竟揭發丈夫強姦15歲侄女，一怒之下趁丈夫熟睡時，手起刀落砍掉他的陰莖。丈夫受傷後滿身鮮血被送醫院急救，由於妻子下手極重，傷口極靠近陰莖根部，連睪丸也被切開，最終無法駁回。事發後涉案妻子向警方自首，而賤男出院後則被因涉嫌強姦被捕。
事件於3月19日晚發生在越南山羅省安州縣（Yen Chau District, Son La Province），當地傳媒報道，36歲女子懷疑29歲丈夫Nguyen Van H於2年前開始性侵現年15歲的侄女，雖然侄女曾向她求救，但丈夫一直否認，而且沒有實質證據，她只能按兵不動。
直至近日妻子偷偷在侄女房間安裝閉路電視監視，終拍到丈夫強姦侄女的罪證，當場氣炸，把心一橫便買了1柄利刀，待丈夫睡着即手起刀落砍斷其子孫根報復。
斬掉丈夫陰莖後，妻子即到警局自首，受傷男子則被送到醫院急救。醫院指出，由於傷口十分靠近根部，幾乎整個生殖器都被砍掉，已經沒有陰莖和尿道，連睪丸也被切開，十分難處理；丈夫手術後情況穩定，惟陰莖已無法接回，而他出院後，因性侵未成年少女被警方拘捕及調查。
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文章授權轉載自《香港01》
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