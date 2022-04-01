疑不滿維吾爾學生提問 美大學陸學生離場抗議

近日，美國大學校園傳出一名來自紐西蘭的維吾爾學生，在講座課堂中提及自己在新疆的弟弟遭中國政府關押的狀況，但在座的中國學生卻在過程中不斷發出噓聲，並集體離開教室以示不滿。

美國康奈爾大學公共事務研究所3月10日舉辦了一場講座，邀請該校畢業的美國民主黨議員斯洛特金（Elissa Slotkin）與學生分享她為公眾服務的職業生涯。過程中，來自紐西蘭的維吾爾學生熱孜萬古麗·努爾穆罕默德（Rizwangul NurMuhammad）向斯洛特金提問，她如何看待國際社會對於俄烏戰爭與中國在新疆迫害維吾爾人，這兩個事件的反應差異。

努爾穆罕默德向德國之聲表示，她在課堂中強調她很高興看到國際社會迅速採取行動幫助烏克蘭人，但她並未看到國際社會以類似方式回應中國政府過去五年在新疆對維吾爾人做出的迫害。她在提問時以「種族滅絕」來形容中國政府對維吾爾人的迫害。她說：「維吾爾人需要支持。我弟弟過去五年一直在中國的監獄裡受折磨，因為他沒有犯任何罪行。海外維吾爾人社群的成員也在受苦。我們確實遭受了創傷後綜合症的折磨。」

但當斯洛特金表示，在美國或許很多人不太了解新疆發生的人權迫害情況時，現場活動的影片顯示約有數十名的中國學生起身走出教室。一位名叫費南德茲（Pedro Fernandez）的學生當時在場，他在接受美國網路媒體Axios訪問時表示：「在努爾穆罕默德提問的過程中，中國學生發出了明顯的噓聲和嘲笑聲。當在斯洛特金回答問題時，他們開始起身，直接走出了教室。」

努爾穆罕默德也說，在中國學生離開教室幾分鐘後，她甚至聽到中國學生的笑聲。她告訴德國之聲：「令人震驚的是，他們直接離開了一個推廣分享與討論不同意見的學術環境，而且他們在離開過程中還發出噓聲和並做出嘲笑的舉動。」

同日，中國公共管理國際研究生、康奈爾公共事務學會（CPAS）會長William Wang向康奈爾公共事務研究所的負責人發表一封公開信，稱他們離席該講座是因為教室內的氣氛對中國學生充滿敵意。他與80多名連署的中國學生在該信件中寫道：「在那一刻，我們不是坐在教室裡；我們因為沒有犯下的罪行而被釘在法庭的十字架上。」

校方回應引發各界撻伐

3月11日，康奈爾大學公共事務研究所的主任霍爾（Matt Hall）向該學程的全體人員發了一封郵件，稱各方都有責任與觀點不同的一方進行交流，但同時也必須「尊重離開教室是一種合法的抗議形式，以及一種適當表達不同意的方法。」

該回應立即引起多名學生的批評。一名不具名學生在回應該郵件時寫道：「作為一名國際學生，我曾在課堂上將我的國家作為腐敗和功能失調的例子，然而我並沒有對現實感到不滿。」

當晚目睹事發經過的學生費南德茲（Pedro Fernandez）也向美國網媒Axios表示，校方的回應更專注於中國學生的感受，而非努爾穆罕默德當晚所經歷的事。

努爾穆罕默德則告訴德國之聲：「在校方發出電子郵件之前，沒有人找過我。這封郵件將中國學生的退場描述為一種合法的抗議形式。對我來說，這不僅僅是一種抗議，而是一種恐嚇。我對那封郵件感到很失望。身處學術環境，中國學生不是尊重不同的意見，進行有意義的討論，而是直接關閉了交流的渠道。」

民主黨議員斯洛特金也在推特上針對當晚的事件發表評論，表示：「那個向我提問的年輕女子成了一些同學欺負和恐嚇的受害者。這種行為沒有任何借口，我希望康奈爾大學能確保所有學生都能在不受恐嚇或威脅的情況下表達自己的想法。」

並非單一案例

這並非近期首起海外維吾爾學生、學者，在美國大學校園受到中國學生「威嚇」的案例。目前在美國耶魯大學擔任研究員的維吾爾律師阿薩特（Rayhan Asat）在努爾穆罕默德的事件成為媒體關注焦點後，在3月15日於推特上披露，她上個月受美國波士頓學院的邀請，至該校法學院做分享，然而該校的中國學生卻要求校方不要舉辦該活動。

出於對阿薩特個人安全的憂慮，該校法學院安排保安人員在會場外等候。阿薩特對自己的安全越來越焦慮和害怕，但還是決定前往波士頓。她在推特上寫道：「他們的行為讓我震驚，因為我的意見是溫和的。」

2019年2月，在加拿大的麥克馬斯特大學也發生一名中國學生在一場關於中國迫害維吾爾人的講座中，朝其中一名維吾爾講者咆哮，並憤而離席。事後，德國之聲透過多個中國學生微信群組的截圖，證實中國學生在事前策劃要到活動現場抗議，甚至有學生將計畫通報給中國駐多倫多大使館。當時中國使館呼籲學生避免產生正面衝突，並說若有進一步發展，也希望學生主動聯繫領事館。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】