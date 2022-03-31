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處男博士生控女教授多次硬上 淪「洩慾工具」還幫對方顧小孩

聯合新聞網 / 綜合報導
一名日本博士生指控女教授長期對他性騷擾。情境示意圖。圖／Ingimage
一名日本博士生指控女教授長期對他性騷擾。情境示意圖。圖／Ingimage

日本早稻田大學近日發生一起案件，一名博士生指控被女教授強迫發生性關係，還淪為對方的傭人，幫她接送小孩和準備晚餐，由於自己向校方檢舉遭冷處理，因此憤而告上法院，引發討論。

根據日本Yahoo新聞報導，一名處男博士生就讀早稻田大學，被女教授長期騷擾，對方單方面認定雙方是「戀人關係」，當年男博士生才20歲是處男，因為學業不敢違抗女教授，對方不僅邀請他到家裡發生關係，更把學校實驗室當砲房。他甚至淪為女教授的男傭，要抽空幫對方接送小孩、處理晚餐。

男博士生坦言，2017年3月陪女教授來台灣開會，就被對方強迫在飯店發生數次性關係，同年的6月、7月、11月一起參加海外學術會議，女教授仍持續逼迫他。兩人關係一直持續到2018年夏天左右。

後來男博士生忍無可忍向校方舉報，女教授否認，「她說我稱發生性關係是單方面撒謊」，而校方竟直接採用對方說法，調查結果是沒騷擾，造成他求助無門、身心受創，只好轉向法院對女教授提告。

早稻田大學25日表示，還沒收到法院的訴狀，教職員如果有不當行為，一定會做出嚴厲的處分。

早稻田大學

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