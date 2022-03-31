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風能、太陽已佔10% 惡意謠言恐添堵

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
綠電劃下里程碑，風能與太陽能佔全球總發電量的10%。（Photo by Kimco Realty on Flickr under C.C. License）
綠電劃下里程碑，風能與太陽能佔全球總發電量的10%。（Photo by Kimco Realty on Flickr under C.C. License）

綠電劃下里程碑！報告指出，風能與太陽能於2021年已佔全球10%的發電量，科學家表示，每年仍須增長20%以上的綠能發電，才能達成國際的淨零目標。然而，因全球電力需求上漲，燃煤發電量不減反增，且網路開始流傳攻擊綠能的謠言，凡此都為淨零轉型之路添堵。

綠電已劃下里程碑

BBC》報導，最新分析顯示，風能與太陽能於2021年已佔全球10%的發電量。隨著2015年《巴黎氣候協議》簽署以來，風能與太陽能發電能也蓬勃發展，包括荷蘭、澳洲與越南等，都已經將國內一成的化石燃料發電轉換為綠能發電。

其中，越南在太陽能領域出現了300%以上的驚人增長，環保智庫Ember的全球負責人瓊斯指出，該國透過「可再生能源回購電價」(Feed-In Tariff)，即民間向公共電網供應綠電時，除了獲得原本的電價外，還可以賺取額外補貼，這使得該國家庭與公共事業大量部署太陽能發電設備。

科學家們表示，到了2030年，風能和太陽能須以每年增長20%的速度進行，才能夠達成各國淨零排碳的階段性目標。科學家指出，「這個願景有可能實現」，因為俄烏戰爭推動了國際摒棄俄羅斯的石油與天然氣，減少了對化石燃料的依賴。

燃煤、謠言成阻礙

而2021年世界開始從新冠肺炎的重創中復甦，對能源的需求也突飛猛進，研究顯示，去年增長的電力需求相當於一整個印度的用電量。然而，能源需求大量增加，雖帶動了太陽能發電等產業發展，卻也導致2021年燃煤發電增漲了9%，成為綠能轉型的隱憂。

相較天然氣發電在全球範圍僅增長1%，燃煤發電增加的比例顯得不合理。學者分析指出，這表示國際天然氣價格上漲的狀況，使得中國、印度等大國轉向使用廉價的煤炭進行發電。

衛報》報導，而且目前在社交媒體、網路上正興起一波對綠能的攻擊，文章內容多為「太陽能電池與風力渦輪機葉片無法回收」等不實消息。此類缺乏上下文的信息被瘋狂的轉傳，導致民眾對綠能的信心下滑。

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太陽能發電 電價 印度

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