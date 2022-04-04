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拿失蹤懸案母女當笑柄遭死亡威脅 外賣店老闆堅決不道歉

聯合新聞網 / 綜合報導
外賣店老闆拿失蹤懸案母女當笑柄遭死亡威脅。圖／取自metro
外賣店老闆拿失蹤懸案母女當笑柄遭死亡威脅。圖／取自metro

英國一名29歲的外賣店老闆斯科利（Joe Scholey）為了宣傳店裡漢堡，在英國母親節3月27日大開當地喧騰一時「小女孩瑪德琳（Madeleine）失蹤案」媽媽的玩笑。斯科利透露，他在社群平台上發布這個笑話後收到死亡威脅。

斯科利在圖片裡放了1個身穿黑衣、戴面罩男子帶著學步兒逃跑的圖像，再配上瑪德琳和她母親凱特（Kate McCann）的照片，文宣寫著：「你會因為這麼好的漢堡，把小孩留在家裡。最糟還能怎樣呢？（暗諷瑪德琳遭綁架）祝所有媽媽母親節快樂。」

斯科利的圖文激怒許多網友，大聲疾呼抵制這家外賣店，還稱斯科利的言行「不可接受」、「極度噁心」。但也有人認為貼文很有趣，甚至認為瑪德琳的父母不值得同情。

瑪德琳2007年5月在葡萄牙一個度假勝地失蹤時，事發時她年僅3歲，她的父母從未放棄找到她的希望。意外發生後，許多人批評這對夫婦讓瑪德琳和手足獨自睡在度假公寓裡，自己跑去附近餐館吃飯。但該夫婦指出，他們在瑪德琳失蹤那晚定期回來查看孩子。

此次引發爭議的斯科利除了開外賣店，還雇用20名員工透過社群平台散發具有爭議的訊息。

斯科利透露，每次團隊貼文引起關注後都會帶來了一波銷售，但坦承這麼做也有缺點：「我收到死亡威脅。我今天早上還收到1個汽油彈。」

斯科利認為瑪德琳的媽媽就是1個媽媽，不是世界上最偉大的媽媽，也不是世界上最糟糕的媽媽。他無意取笑失蹤的小孩，只是想祝福所有媽媽「母親節快樂」。

斯科利表示自己針對死亡威脅只報過1次警，他認為報警沒太大意義，因為他無法證明藏鏡人是誰。

外賣店老闆在社群平台上PO文，大開失蹤懸案母女玩笑。圖／取自metro
外賣店老闆在社群平台上PO文，大開失蹤懸案母女玩笑。圖／取自metro

失蹤 母親節 綁架 父母

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