失言？講實話？姬路市長畢典致詞「在座各位都是三流大學學生」

有些學校在畢業典禮時，都會邀請知名公眾人物致詞，來勉勵即將離開校園的在場學生。然而最近有位日本市長，卻在典禮的致詞中，脫口而出「三流大學」的言論，遭到外界砲轟失言。

根據日本媒體「神戶新聞」報導，兵庫縣姬路市的市長清元秀泰，近日受邀來到市內的姬路獨協大學畢業典禮致詞。在演說途中，清元對著現場約300名左右的畢業生，表示自己當初唸的是剛創辦，偏差值（成績）很低的大學，因此被叫做三流醫大。

清元繼續講下去，脫口而出「即使是三流大學，也要以自己的母校為榮，抬頭挺胸地活下去」、「要是一直惦記著是三流大學出身，最後就可能變成四流五流的人」等內容。這番話等於在貶低在場學生都是「三流大學的畢業生」，引發外界的批評。清元事後也瞭解到不小心失言，澄清自己只是想激勵學生，對自己的不當言論引起不滿感到十分抱歉。

網友們也認為「講話分不清楚場合的政治家一大堆，到底有沒有判斷力啊」、「或許這位市長沒有惡意，但是講『三流』是不行的吧」、「這說法太有問題了」。不過也有網友表示「大學本來就有分好壞有什麼好不能說的」、「前後文內容看起來覺得還好啊」、「起碼他致詞比照稿唸的有趣多了」。