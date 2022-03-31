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哈伯望遠鏡觀測到歷來最遠恆星 距地球280億光年

中央社 / 華盛頓30日綜合外電報導

天文學家今天宣布哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）觀測到歷來最遙遠的恆星，距地球280億光年，其質量比太陽大50至500倍，亮度更是太陽的數百萬倍亮。

法新社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，這是至今偵測到的最遙遠恆星，生成年代在宇宙大爆炸（big bang）9億年後，天文學家替它取了個Earendel的暱稱，在古英文中，意指「晨星」。

研究刊登在今天的「自然」（Nature）期刊。

先前哈伯望遠鏡觀測到的最遠恆星，是2018年時發現宇宙約40億歲時形成的恆星。

由於Earendel距離非常遙遠，光線要花129億年才會抵達地球，觀測到Earendel有助天文學家調查宇宙形成初期。

研究共同作者、丹麥哥本哈根宇宙黎明中心（Cosmic Dawn Center）博士後研究員史崔特（Victoria Strait）表示：「當我們凝視宇宙，也是在回溯過去，所以這些極高解析度的觀測讓我們得以了解最初的星系組成。」

「我們看到Earendel發出光的時候，宇宙還不到10億歲，只是它現在年紀的6%，當時Earendel距離原銀河系（proto-Milky Way）40億光年，但在Earendel花了約130億光年抵達我們期間，宇宙也膨脹了，因此Earendel現在距離有280億光年遠。」

報告主要執筆人、美國約翰霍普金斯大學（JohnsHopkins University）天文學家威爾希（Brian Welch）表示：「起初我們幾乎不敢相信，這比先前最遠的距離還要更遠許多。」

「通常這樣的距離下，整個星系都會像是小斑點一樣，數百萬顆恆星的光混雜在一起。這顆恆星所在的星系被重力透鏡擴大和扭曲成一個長長的半月，我們稱之為黎明之弧（Sunrise Arc）。」

「Earendel存在於這麼久以前，因此它可能沒有和我們今天的恆星相同的物質，研究Earendel將讓我們得以探索我們不熟悉的宇宙時代，但那些都會連接到我們知道的一切，就像是我們在讀一本非常有趣的書，但是從第2章開始看，而現在我們有機會從頭開始。」

天文學家打算利用哈伯的後繼望遠鏡韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）觀測，了解Earendel實際的歲數、質量和半徑。

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