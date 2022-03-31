賞櫻也犯校規？東大防疫政策惹眾怒 學生賣眼罩諷「小心別看到花喔」

雖然日本近日迎來賞櫻季節，不過因為新冠肺炎疫情仍未平息的關係，有些地方為防止人潮聚集，就出現禁止賞櫻活動的公告。日本的東京大學近來就因為禁止賞櫻的關係，而引發校方與學生間的爭執。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，東京大學的教養學部進入公告，表示為了防止肺炎疫情擴散，因此禁止在規定校區裡頭賞花。告示板上還有著標示著禁止符號，背景則是櫻花滿開照的圖片。然而東大方面的決策，卻引起學生們的不滿。

東大學生認為，如果是要防止群聚，應該只要禁止賞花野餐之類的群聚活動就好，而不是連個人想停下來站著看花都不行。於是學生們同樣也發出公告反擊，表示為了避免有人因為「不小心看到花」觸犯校規，即日起開始販售眼罩，讓大家戴上之後，就能夠安心在校園內走動，還能搭配口罩一起購買，徹底加強防疫的規格，藉此嘲諷校方決策。

學生說明，校園應該是屬於學生與校方共有的區域。過去為了防疫，校方已經制訂了許多造成學生不便的規則，但這次的決定在公告之前，學校都沒有和學生商討過就擅自決定，才會讓不滿一口氣爆發。消息傳開之後，學生們的舉動也獲得許多人的支持。

網友們就認為「笑死」、「戳到官僚體制的痛處」、「這種事不講，上頭的大人們就笨到搞不懂呢」、「這諷刺的恰到好處簡直不像大學生」、「真的有在賣嗎」、「雖然能防疫，但感覺受傷的人會增加」、「眼罩口罩都帶了不就變五條悟」、「大學生打了疫苗，即使確診也不會怎樣」、「看到這種學生就覺得未來有希望」。