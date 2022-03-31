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兇殘！26歲AV女優遭虐殺碎屍 粉絲憑紋身認出身份

香港01 / 撰文／布萊恩
意大利發生恐怖碎屍案，26歲意大利色情片女星馬爾泰西慘遭殺害後，屍體被毀容再肢解，最終以垃圾袋包裹棄在路邊。（網上圖片)
意大利發生恐怖碎屍案，26歲意大利色情片女星馬爾泰西慘遭殺害後，屍體被毀容再肢解，最終以垃圾袋包裹棄在路邊。（網上圖片)

意大利發生恐怖碎屍案，死者是26歲意大利色情片女星馬爾泰西（Carol Maltesi）。當地警方本月中在街上發現裝有屍塊的黑色垃圾膠袋，由於遺體曾放在雪櫃幾個月，被發現時已解凍腐爛，臉部被燒毀，身份難以辨認，只好公開遺體上的特殊紋身照片，呼籲民眾提供消息。

最終有看過馬爾泰西色情片的紛絲認出屍塊上的刺青，終於令死者身份獲得確認。警方根據線索查出兇徒身份，原來竟是死者近來身邊的憐居，即曾與她交往的43歲美食博客（Blogger），他已承認與死者性交後爭執，其後殺人碎屍，把屍塊藏在雪櫃多時再棄屍，他現因故意殺人等罪名被警方拘留。

綜合外媒報道，馬爾泰西（Carol Maltesi）以藝名安吉（Charlotte Angie）拍攝了多部色情片，在OnlyFans網站上有不少粉絲，且育有1名6歲女兒。馬爾泰西自今年1月起已沒有公開露面，也沒有在社交媒體發布訊息，其朋友都以為她在外國拍電影。

至本月中，意大利警方在博爾諾（Borno）街上的黑色垃圾膠袋中發現屍塊，但因為遺體曾放在雪櫃幾個月，被發現時已解凍且嚴重毀壞，死者臉部被燒毀，身份難以辨認。警方遂公開遺體上特殊紋身照片，包括豹紋斑點圖案等，呼籲民眾幫忙辨認，結果有1名曾經看過馬爾泰西影片的粉絲，憑刺青認出她的身份，令案件出現突破。

警方調查後鎖定變態兇徒的身份是43歲美食博客（Blogger）大衛（Davide Fontana），原來他與馬爾泰西關係密切，是她的鄰居且曾經交往。大衛被捕後承認與馬爾泰西性交後爭執，一時氣憤殺死對方，為免被發現，更燒毀馬爾泰西的臉部，並把她肢解碎屍藏在雪櫃裏，之後再以垃圾膠袋棄屍。

更甚者，大衛行兇後，還一直使用女方的手機向其家人發訊息及按時繳交房租等，以製造馬爾泰西仍活着的假象，目前大衛已因故意殺人等罪被警方拘留。

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文章授權轉載自《香港01》

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