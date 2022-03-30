YOASOBI爆公關災難！YT同時上傳100條影片 5萬粉絲怒退訂

不少人除了訂閱YouTube頻道還會開新片通知，可以第一時間看新片支持，不過日本樂團YOASOBI就發生公關災難，如洗版式一次發出100條影片，讓超過百萬的粉絲們手機狂震，更有5萬人怒而退訂。

「按喜歡和訂閱之外，不要忘記開啟小鈴鐺，一有新片就會立刻收到通知啦！」有開YouTube影片的你一定對這句話不陌生，特別是最喜愛的YouTuber，一定會訂閱加開通知，第一時間收看新片。

2019年出道的日本樂團YOASOBI由製作人Ayase和主唱ikura組成，短時間已累積相當的人氣，更上過兩次《NHK紅白歌唱大賽》。樂團的特色是改編原創網路小說為歌曲，2022年最新與「直木賞」4位作家島本理生、辻村深月、宮部みゆき、森絵都合作，將故事寫成歌曲。

YOASOBI又請來100位聲優，配上ikura的歌聲，製作100條朗讀文句的影片，不過團隊竟將影片一次性上傳，令開啟新片通知的粉絲慘遭洗版，一日內更有5萬人退訂。粉絲都表示聲優企劃很好，但洗版就令人受不了：

「寧願訂閱人數幾小時內減少5萬人，也想同時上傳100條影片嗎？我覺得選擇後者的YOASOBI工作人員非常棒！Ayase和ikura，你們的歌曲很好，希望能與能幹的工作人員共事。」

「現在很難找到舊影片，新的影片又不算多人看，這品牌企劃不太適合。」

「同時上傳100條影片好像很有型，但現在我連其他有開通知的頻道也看不到了。」

這次YOASOBI一共會就4本小說各推出1首inspire song，而第1首歌《Mr.》（ミスター）已在2月推出，現在粉絲們都大呼要找很久才見到企劃歌曲，十分苦惱。

YOASOBI團隊竟一次性上傳100條影片，引發部分粉絲不滿。圖／截自YouTube

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文章授權轉載自《香港01》