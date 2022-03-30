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總統專機3年半賣不掉 墨西哥政府決定出租供人開趴

聯合新聞網 / 綜合報導
墨西哥總統專機3年半賣不掉。圖／取自：美聯社
墨西哥總統專機3年半賣不掉。圖／取自：美聯社

墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador ）本月28日宣布，豪華總統專機目前未找到買家，政府決定供外界租用。

歐布拉多說，如果有人「辦婚禮、員工旅遊包機或生日派對」，都能使用這架飛機。

歐布拉多2018年競選時就大力倡導要減少搭機，他任內也只出國1次。這架總統專機波音787夢幻客機飛機將由負責管理墨西哥新機場及其他基礎設施的軍方公司接管，計畫未來出租給大眾，以支付飛機維護管理成本。

這架飛機是在前總統卡德隆（Felipe Calderon） 2006-2012年任期內以約2.18億美元（約合新台幣62億元）購得，但唯一使用者是卡德隆的繼任者尼托（Enrique Pena Nieto）。

歐布拉多認為專機太奢侈，拒絕使用。專機裡配有1行政臥室、私人浴室，以及80人座位。

歐布拉多曾表示，專機過於客製化很難賣。歐布拉多自2018年以來，就試著吸引公司行號購買這架飛機，2020年9月還為了這架飛機舉行抽獎活動，希望籌措與飛機等值的資金。但耗時近3年半仍找不到買主。

專機裡配有1行政臥室。圖／取自：美聯社
專機裡配有1行政臥室。圖／取自：美聯社

專機 墨西哥 機場 波音

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