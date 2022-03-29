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愛爾蘭27歲健身網紅猝死 日睡4小時疑為原因

聯合新聞網 / 綜合報導
愛爾蘭籍健身網紅斯科特疑似因過度健身，加上長年睡眠不足，於上月底猝死。圖擷自IG
愛爾蘭籍健身網紅斯科特疑似因過度健身，加上長年睡眠不足，於上月底猝死。圖擷自IG

小有名氣的愛爾蘭籍健身網紅斯科特‧穆雷（Scott Murray）上個月底在家中準備晚餐時猝死，得年27歲，引起全球健身界的關注。事後他的家屬證實斯科特的死因為心臟衰竭，加上健身同好分析他的生活習慣，認為是睡眠長期不足又劇烈運動所致。

根據《太陽報》報導，分別在IGYouTube坐擁13.4萬、4.89萬粉絲追蹤的斯科特，在青少年時期曾因體重過胖遭受同儕取笑，因此下定決心健身，甚至獲得都柏林大學運動與健康科學理學學士、食品營養與健康碩士學位，也是名健身教練及營養師，近年積極發文、拍片分享豐富的營養學和健身知識。

然而，2月23日斯科特卻無預警倒在家中失去生命跡象，對於眾說紛紜的死亡原因，家屬僅表示為心臟衰竭，而部分健身同好調閱他身前的訓練菜單，發現斯科特過度熱衷健身，不單常保5%的體脂率，也規定每天都得消耗5500大卡，更為了健身犧牲睡眠時間，每天只睡3至4小時，研判最終心臟不堪負荷，不幸猝逝。

健身 睡眠 網紅

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