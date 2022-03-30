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第一次約會對方連接2通公務電話 女不滿拍片PO網：算你狠
國外一名女性布萊（Kelcey Bligh）在社群平台分享影片，畫面中拍到布萊第1次約會對象在跟她用餐時，連續接了2通公務電話。布萊批評該男性「算你狠」，引發網友不同的討論聲浪。目前影片已下架。
影片中可聽到該男子跟電話另一端的人討論不同材料，例如更厚的材料或塑膠、鉚釘之類的東西。
有些人認為對方「試圖炫耀……可惜沒留下深刻的印象」。也有些人直言該男性的行為「難以忍受」。但1名網友提到：「他不能接電話，你卻能坐在他對面拍他。這樣說得通嗎？」不少網友認為布萊沒有掉頭就走就是不應該：「我肯定會叫計程車離開」、「這是你的選擇！外頭還有很多好男人，但你選擇了這個人！」
布萊回覆：「他講電話時我去了趟洗手間，還跟巧遇的朋友寒暄，回座位時發現他還在講電話，所以才開始拍他。」布萊還說，約會對象在接完2次電話後，完全沒有表達任何解釋或歉意。
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