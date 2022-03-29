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不甩開發商、老鄰居全搬走 夫妻堅守上億家園抵死不搬

聯合新聞網 / 綜合報導
澳洲家族被高密度住宅區包圍。圖／取自99.co
澳洲家族被高密度住宅區包圍。圖／取自99.co

澳洲雪梨郊區的一戶人家查米特家族（Zammit family）拒絕收下房地產開發商提供的數百萬澳幣，只因他們想住在坐擁大片土地的夢想家園。

外媒報導，查米特家族所有老鄰居都搬走了，他們仍不為所動。查米特家族的家占地6千多坪，有一條長達200公尺的車道穿過草坪。從空中向下俯瞰，查米特家族的家就像高密度住宅區汪洋中一片綠葉。

查米特家族拒絕透露開發商出價金額。外媒指出，2012年鄰近地塊以1坪796澳幣（約合新台幣17255元）的價格出售，換算下來查米特家族的房產10年前價值約為477萬澳元（約合新台幣1億元3百萬元）。

如果查米特家族現在賣掉他們的土地，當地開發商可以在原本土地蓋40間價值100萬澳元（約合新台幣2千1百萬元）的新房屋。查米特家族的主人是一對50多歲的已婚夫婦，他們經營一家貨運公司，並在同一塊土地上擁有大型的車庫。

他們16年多前搬到了這處曾是農田的地方，他們很珍惜眼前開闊的莊園。他們家有超過5個房間、車庫和1個籃球場。巨大草坪需耗時2個半小時來割草，平時這份工作由家中小兒子負責。家兩旁架設750公尺長的圍欄區隔他們和鄰居的土地。

房地產 雪梨 澳洲

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