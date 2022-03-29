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一天中何時搭飛機最穩最舒服？ 機長透露理想時段

聯合新聞網 / 綜合報導
機長透露搭機最佳時間。圖／取自：ingimage（示意圖）
機長透露搭機最佳時間。圖／取自：ingimage（示意圖）

《讀者文摘》近期邀請幾位機長分享內行人才會知道的搭機撇步。其中一位來自洛杉磯航空公司的機長強森（Jerry Johnson）就提到，一天中某個時段搭機，飛機比較不會出現上下顛簸的情形。

強森表示：「如果你搭飛機容易感到緊張，請預訂早上的航班。加熱後的地面會導致不穩定的氣流，下午更可能出現雷雨。」

另一位不具名的機長則建議，怕冷的人應該選後排座位：「飛機上的空氣流動都是從前往後。如果你想吸到最新鮮的空氣或不想太熱，請盡可能選前排座位。飛機裡通常越後面最熱。」

機長史密斯（Patrick Smith）說：「會感到最顛簸的地方是後排。飛機就像蹺蹺板，如果你坐中間的機位，就不會動太多。」

史密斯還提到：「不懂為什麼很多人怕亂流。亂流幾乎不會導致墜機。我們避免亂流不是因為我們害怕機翼會掉落，而是因為亂流很麻煩。」

洛杉磯 墜機

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