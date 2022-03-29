納粹集中營倖存的患難兄弟 80年後奇蹟重逢

2名納粹大屠殺倖存者瓦克薩爾（Jack Waksal）和羅恩（Sam Ron）本月20日在美國佛羅里達州晚宴上意外重逢，距離2人一起受困在波蘭集中營的日子，已相隔80年。

98歲的羅恩是晚宴其中一位名譽主席。他在台上發言提起自己的原名：Shmuel Rakowski時，97歲的瓦克薩爾瞬間想起這個名字就是當年的患難兄弟前去相認。

2人在波蘭集中營時都是青少年，視彼此為兄弟。羅恩回想起集中營慘況：「賣命工作，寒冷、飢餓...條件惡劣，好幾百人死亡。早上醒來常發現旁邊的人冷冰冰。」

瓦克薩爾表示：「我們很難描述此生經歷的事情。倖存者不多。我們只是那少數的倖存者。」2人待在集中營近6年的多舛歲月忍受及見證了不少悲傷故事。

羅恩描述隨機被帶去波蘭奧斯威辛集中營的恐懼。他還說有一次他連續2個多星期沒東西吃。人們不得不吃樹皮。

瓦克薩爾則回想起，他有幾天必須24小時拖著裝滿煤炭的手推車，不眠不休工作否則可能會被槍殺。最終他逃到了森林裡。

2人逃離集中營後都輾轉來到美國佛羅里達州生活了幾十年，但期間2人完全失聯，不知道彼此原來相距不遠。

羅恩說：「我們曾一起工作、一起受苦，能久別重逢非常激動人心，我希望與他保持聯繫。」