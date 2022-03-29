快訊

重訪泰國足球少年團：洞穴救援行動的奇跡18天

威爾史密斯正式發聲明文道歉 「我錯了，這不可原諒」

納粹集中營倖存的患難兄弟 80年後奇蹟重逢

聯合新聞網 / 綜合報導
納粹集中營倖存的患難兄弟80年後重逢。圖／取自cbslocal
納粹集中營倖存的患難兄弟80年後重逢。圖／取自cbslocal

2名納粹屠殺倖存者瓦克薩爾（Jack Waksal）和羅恩（Sam Ron）本月20日在美國佛羅里達州晚宴上意外重逢，距離2人一起受困在波蘭集中營的日子，已相隔80年。

98歲的羅恩是晚宴其中一位名譽主席。他在台上發言提起自己的原名：Shmuel Rakowski時，97歲的瓦克薩爾瞬間想起這個名字就是當年的患難兄弟前去相認。

2人在波蘭集中營時都是青少年，視彼此為兄弟。羅恩回想起集中營慘況：「賣命工作，寒冷、飢餓...條件惡劣，好幾百人死亡。早上醒來常發現旁邊的人冷冰冰。」

瓦克薩爾表示：「我們很難描述此生經歷的事情。倖存者不多。我們只是那少數的倖存者。」2人待在集中營近6年的多舛歲月忍受及見證了不少悲傷故事。

羅恩描述隨機被帶去波蘭奧斯威辛集中營的恐懼。他還說有一次他連續2個多星期沒東西吃。人們不得不吃樹皮。

瓦克薩爾則回想起，他有幾天必須24小時拖著裝滿煤炭的手推車，不眠不休工作否則可能會被槍殺。最終他逃到了森林裡。

2人逃離集中營後都輾轉來到美國佛羅里達州生活了幾十年，但期間2人完全失聯，不知道彼此原來相距不遠。

羅恩說：「我們曾一起工作、一起受苦，能久別重逢非常激動人心，我希望與他保持聯繫。」

集中營 波蘭 納粹 屠殺

延伸閱讀

害《安妮日記》少女命喪集中營的人是他？ 事發77年後藏鏡人身分曝光

98歲最年長TikTok網紅講述納粹大屠殺倖存故事 引千萬人點閱

「寶寶是對納粹最好的復仇！」98歲大屠殺倖存者有35個曾孫

遲來的正義 納粹掠奪的畫作71年後終於物歸原主

相關新聞

納粹集中營倖存的患難兄弟 80年後奇蹟重逢

2名納粹大屠殺倖存者瓦克薩爾（Jack Waksal）和羅恩（Sam Ron）本月20日在美國佛羅里達州晚宴上意外重逢，距離2人一起受困在波蘭集中營的日子，已相隔80年。

哈薩克主持人臉書貼文扯普亭入侵 遭電台解職

哈薩克一家電台主持人在臉書與人爭辯時，留言「如果你說太多，我們就要叫弗拉大叔（俄羅斯總統普亭暱稱）來了」，暗指俄國可能攻...

阿富汗加強性別分隔 男女禁同日進遊樂園

阿富汗的塔利班政府據外媒報導正進一步加強性別分隔政策，開始禁止男女在同一天進入遊樂園遊玩

解密—巴黎藝術市場重新洗牌幕後轉折

2022年開春，法國藝術圈迎來一枚震撼彈：自2006年起一直在以有著宏偉壯觀的玻璃穹頂、富盛名的大皇宮舉行，並以「法國」當代藝術博覽會之姿與Art Basel、Frieze鼎足而立的FIAC，失去了每年十月在大皇宮的檔期！

日本超市商品包裝被震壞 神級文案「挺過地震的強者」網搶購

日本在3月16日發生地震，其中宮城縣與福島縣測到震度6級，但所幸沒有造成海嘯等狀況，因此災情並未擴大。而且還有商家藉此機會，以幽默的方式推銷產品，意外造成熱銷。

21歲女模因新冠併發症雙腿截肢 住院2個多月樂觀返家慶生

美國模特兒克萊爾（Claire Bridges）在感染新冠肺炎後不幸因為併發症而被截肢，她在住院2個月後終於返家慶祝21歲生日。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。