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21歲女模因新冠併發症雙腿截肢 住院2個多月樂觀返家慶生

聯合新聞網 / 綜合報導
21歲女模因新冠併發症失去雙腿。圖／取自nypost
21歲女模因新冠併發症失去雙腿。圖／取自nypost

美國模特兒克萊爾（Claire Bridges）在感染新冠肺炎後不幸因為併發症而被截肢，她在住院2個月後終於返家慶祝21歲生日。

克萊爾今年1月16日因腿部劇痛和新冠肺炎被送往醫院。雖然她已完整接種疫苗，但因患有天生嚴重的心臟病，新冠肺炎的併發症導致她心臟一度停止跳動，醫生甚至還得截去她的雙腿。

克萊爾的父親偉恩（Wayne Bridges）透露她本月26日返家，很開心的和親友歡慶生日。偉恩說：「這在心理和情感層面都很折磨人，但我們充滿希望。她仍面臨很多挑戰，不過此刻就是專注迎接她回家。」

克萊爾接著要安裝部分資金由慈善團體50 Legs贊助的義肢，並接受物理治療和職能治療，學習在日常生活中使用義肢。

克萊爾的親友目前創建了募款頁面，希望善心人贊助她的醫療和康復費用。

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