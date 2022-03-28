監視器「意外」拍到員工廁所畫面 英國IKEA致歉解釋

英國IKEA一處物流中心安裝監視器，不慎拍到員工男廁與女廁的公共區域。該分店上周公開致歉。

外媒報導，IKEA 2015年11月在英國彼得伯勒（Peterborough）物流中心10間廁所上方天花板空隙和廁所外走廊安裝監視器，以監控並防堵員工吸毒和提供假尿液樣本。但期間2台攝像機掉落，意外拍到員工使用廁所公共區域畫面。

IKEA發言人表示：「當時目的是確保同事的健康和安全，但我們理解同事在未被告知的情形下被拍攝會引起擔憂。對此我們深表歉意。安裝在廁所天花板空隙內的監視器，僅用於記錄天花板空隙中不正常行為。我們無意也沒有記錄到廁所裡（如廁）的畫面」

調查紀錄顯示，這些監視器從2015年11月一直運作到2017年7月，去年9月員工發現這些監視器時，監視器已停止運作了。

許多網友認為IKEA行為已明顯侵犯隱私權，指出：「監視器應該禁止裝在所有廁所的公共及私人空間」、「員工去告他們！太噁心了，IKEA不可能沒發現自己犯了這個錯」、「廁所不能加裝監視器。如果老闆擔心員工有不良習慣，可以像某些公司隨機抽查酒精或藥物反應。他們必須告知員工這是公司政策」、「怎麼可能『意外』拍到廁所使用者？」