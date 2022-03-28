好讀周報／第六次大堡礁珊瑚白化 「慘到無法在實驗室模擬可能的變化」

文／陳韻涵

澳洲環保團體「氣候委員會」（Climate Council）21日發布報告，指澳洲附近海域的海洋熱浪更頻繁且嚴重，威脅全球最大的熱帶珊瑚礁群大堡礁。聯合國相關小組已展開監測，重新評估是否將世界遺產大堡礁列入「瀕危」名單。

民間團體「氣候委員會」21日發布報告前幾天，澳洲官方的「大堡礁海洋公園管理局」18日才剛證實，研究人員在大堡礁綿延2300公里的海岸線及海域進行飛行監測，觀察並繪製珊瑚白化的範圍地圖。

領導珊瑚白化研究的昆士蘭省詹姆斯庫克大學榮譽教授休斯16日在推特上發文寫道，「悲劇，大堡礁的珊瑚在夏末熱浪後，再一次白化，1998年以來的第6次白化事件正在發生。」南半球的夏季為每年12月到隔年2月。

擔任澳洲研究委員會「珊瑚礁研究卓越中心」主任的休斯說，過去30年來，大堡礁超過98%的珊瑚，至少經歷一次白化。然而，近期各項實地考察和分析報告顯示，第6次大規模白化事件已然展開，且不是輕微或地區性的情況。

「氣候委員會」表示，澳洲海域的水溫過去6年間上升2度到4度。2021年是全球海水溫度最高的一年，大堡礁過去的5次大規模珊瑚白化事件，分別發生於1998年、2002年、2016年、2017年、2020年，其原因與溫室氣體排放導致海水溫度上升息息相關。

大堡礁海洋公園管理局18日表示，昆士蘭省沿岸海洋公園的大部分地區，2021年夏季（即去年12月到今年2月）期間，受到強烈的「熱應力」（heat stress）影響。熱應力原指物體隨著溫度改變而熱脹冷縮的現象，但當物體受外在環境侷限而無法伸展或收縮時，外在環境與物體之間就會產生應力。

在珊瑚的情況中，海水溫度升高與強烈陽光相互作用，使珊瑚產生熱應力，導致共生的珊瑚蟲和蟲黃藻無法正常行光合作用，進而使珊瑚褪色。如果是輕微的白化現象，珊瑚可以慢慢恢復，但如果熱應力持續增加，可能會導致珊瑚死亡。

詹姆斯庫克大學海洋生物學副教授裘蒂‧盧莫說：「實際情況越來越糟，慘到我們無法在實驗室的可控制環境之中，模擬珊瑚可能的變化。」

澳洲大堡礁的珊瑚礁通常在每年的3月初至3月中旬，感受到強烈的熱應力。澳洲氣象局的觀測結果顯示，大堡礁絕大部分海域的水溫在今年2月底到3月中旬這3個星期之間，比平均值高出約1度到2度。科學家憂心忡忡，關切大堡礁的珊瑚礁可能早在去年12月月初，海水溫度創歷史新高時，便已承受熱應力。

休斯說：「我們原本認為，去年12月白化的珊瑚在今年1月到2月期間修復並重現色彩，但就在過去3個星期，許多調查報告顯示，所有珊瑚礁都出現中度到重度的白化現象。」

●衝擊篇／大堡礁列瀕危？ 聯合國評估中

氣候委員會發布報告當天，聯合國教科文組織派遣一組專家團隊前往澳洲考察10天，計畫會晤澳洲的科學家、政府監管當局、議員、當地社區和原住民部落領袖，評估澳洲政府的「大堡礁2050年長期永續發展計畫」。

聯合國教科文組織表示，團隊的首要目標是評估大堡礁面臨的氣候變遷等其他威脅因素，決定加速採取應對行動的方向與途徑。聯合國的報告訂5月初公布，這份報告將對6月底開會的「世界遺產委員會」提出建議，評估是否將大堡礁列入「瀕危」名單。

澳洲政府曾在各方極力遊說之下，扭轉聯合國原本有意在2015年和2021年將大堡礁列入瀕危名單的「羞恥」局面。儘管如此，澳洲保守派政府並盡全力維護大堡礁珊瑚群，悍然拒絕提高在2030年前削減碳排放的目標，碳排放正是造成全球暖化的主因。氣候委員會呼籲澳洲政府在2030年前，削減碳排放量至2005年總排放量的75%，相當於當前官方目標的3倍之多。

●經濟篇／珊瑚白化影響觀光 每年損失10億澳元

氣候委員會表示，氣候變遷的影響若持續不減，珊瑚礁可能在2044年後，逐年白化。海洋熱浪不僅影響珊瑚，也干擾了海洋物種生存，重創漁業和觀光業。

新冠肺炎疫情爆發之前，大堡礁每年為澳洲帶來64億澳元的經濟效益。旅遊及觀光業興盛，在澳洲當地創造了6萬4000個就業機會。聯合國政府間氣候變化專門委員會估計，珊瑚白化現象將導致澳洲觀光旅遊業每年損失1萬個就業機會，以及10億澳元的收益。

詹姆斯庫克大學物理學副教授及珊瑚礁專家赫龍（Scott Heron）表示，珊瑚白化會影響澳洲民眾的生活，尤其是那些依靠珊瑚礁維生的人們。熱愛珊瑚的赫龍呼籲大眾，不妨將珊瑚白化現象，透過傷害人類經濟的角度來思考，或許會讓原本對此議題漠不關心的人，更深切感受此問題的嚴重程度。

另有許多珊瑚科學家建議，政府應努力解決造成珊瑚白化的問題，諸如減少溫室氣體排放、改善珊瑚生存的水域品質和環境、人工移除掠食珊瑚的海星，甚至尋找耐高溫的珊瑚品種等。

●行動篇／海大推廣珊瑚教育 珊瑚農場招募志工

國立台灣海洋大學海洋環境與生態研究所「識名信也實驗室」致力推廣海洋與珊瑚生態教育，透過「珊瑚小學堂」邀請學生與家長認識珊瑚，了解「海洋資源復育園區」復育珊瑚及海洋生態的努力，參與彩繪珊瑚基座，甚至有機會體驗珊瑚種植活動。

此外，該研究所的「珊瑚農場」（Coral Farming Lab_Taiwan）也對外招募對珊瑚及海洋有興趣的志工夥伴，希望更多人了解珊瑚農場為這片大海及生態的努力，共同加入守護海洋的行列。

大堡礁海洋公園管理局發布的照片顯示，潛水員觀察珊瑚的生長情況。（圖／美聯社）

社運人士在昆士蘭政府辦公大樓外抗議，呼籲政府採取遏止氣候變遷的有效作為，維護大堡礁。（圖／歐新社）