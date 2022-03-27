南韓：「穿韓服」將成為國家非物質文化遺產

據南韓《東亞日報》報導，南韓文化遺產廳3月24日表示將把「穿韓服」指定為國家非物質文化遺產，並指「穿韓服是我們民族的重要資產，因此有必要將其指定為文化遺產並加以保護。」

此意味「穿韓服」將列入南韓國家非物質文化遺產名錄。《中央日報》指，南韓文化遺產廳稱會從當天開始，在30天的預告期間收集各界意見，並通過非物質文化遺產委員會的審議，最終決定指定與否。

報導又引述南韓文化遺產廳相關人士稱，韓服對韓民族來說不是單純服裝，而是祈願家庭共同體安寧、具備禮儀的重要媒介，所以是非常重要的非物質文化遺產。

中韓在北京冬奧期間曾意外爆發「韓服風波」，南韓網民不滿指一名朝鮮族女代表身穿韓服在開幕禮協助傳遞中國五星紅旗，中方之後回應指，朝鮮族等中國少數民族身穿傳統服裝參加開幕禮，韓方沒有必要對此感到憂慮，又指所謂「文化掠奪」說法站不住腳。

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文章授權轉載自《香港01》