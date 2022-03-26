浴室內觸電亡…「奪命熱水器」害死4人 這管線安裝錯誤釀漏電

熱水器屬耗電量較大的電器，必需確保正確安裝以策安全！印尼雅加達就因熱水器漏電，導致一家三口連女傭共4人觸電慘死，死者包括11個月大嬰兒。當地警方初步調查指，女屋主與孩子洗澡時先觸電，男屋主與女傭擬營救時一同死亡，而浴室的熱水器有漏電迹象，檢查後揭發本應進入接地通道的接地裝置，居然接駁到起電導體作用的洗澡手柄上，加上浴室的潮濕環境，可能導致事故發生，但詳情仍需進一步調查。

綜合傳媒報導，死者分別為37歲及29歲男女主人、11個月大孩子以及59歲女傭。據了解，事發為當地時間周日（3月20日）下午4時，當時29歲女屋主正替孩子洗澡，沒想到母子忽然同時觸電。女屋主觸電後發出尖叫聲，丈夫聽到後與女傭分別趕到浴室營救，豈料亦因碰到水而觸電。

4人觸電後失去意識，另1名女傭立即關閉電源及報警求助，可惜4人最終搶救不治，據報死者均是當場死亡。

當地警方指出，浴室熱水器有燒焦痕迹，估計是短路後著火，又發現本應進入接地通道的接地裝置，居然接駁到起電導體作用的洗澡手柄上，加上浴室的潮濕環境，可能導致事故發生。當局會進一步調查肇事原因，同時呼籲市民要注意熱水器的安全問題。

印尼雅加達就有一戶家庭發生熱水爐漏電事故，一家三口連女傭4人因觸電慘死。（metro.sindonews.com）

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文章授權轉載自《香港01》