快訊

鳳梨禁令逾1年陸14度「已讀不回」 我在WTO促提科學證據

浴室內觸電亡…「奪命熱水器」害死4人 這管線安裝錯誤釀漏電

香港01 / 記者布萊恩／報導
女屋主替孩子洗澡時不慎觸電雙亡，前來營救的丈夫及女傭也不幸遇難。示意圖／Ingimage
女屋主替孩子洗澡時不慎觸電雙亡，前來營救的丈夫及女傭也不幸遇難。示意圖／Ingimage

熱水器屬耗電量較大的電器，必需確保正確安裝以策安全！印尼雅加達就因熱水器漏電，導致一家三口連女傭共4人觸電慘死，死者包括11個月大嬰兒。當地警方初步調查指，女屋主與孩子洗澡時先觸電，男屋主與女傭擬營救時一同死亡，而浴室的熱水器有漏電迹象，檢查後揭發本應進入接地通道的接地裝置，居然接駁到起電導體作用的洗澡手柄上，加上浴室的潮濕環境，可能導致事故發生，但詳情仍需進一步調查。

綜合傳媒報導，死者分別為37歲及29歲男女主人、11個月大孩子以及59歲女傭。據了解，事發為當地時間周日（3月20日）下午4時，當時29歲女屋主正替孩子洗澡，沒想到母子忽然同時觸電。女屋主觸電後發出尖叫聲，丈夫聽到後與女傭分別趕到浴室營救，豈料亦因碰到水而觸電。

4人觸電後失去意識，另1名女傭立即關閉電源及報警求助，可惜4人最終搶救不治，據報死者均是當場死亡。

當地警方指出，浴室熱水器有燒焦痕迹，估計是短路後著火，又發現本應進入接地通道的接地裝置，居然接駁到起電導體作用的洗澡手柄上，加上浴室的潮濕環境，可能導致事故發生。當局會進一步調查肇事原因，同時呼籲市民要注意熱水器的安全問題。

印尼雅加達就有一戶家庭發生熱水爐漏電事故，一家三口連女傭4人因觸電慘死。（metro.sindonews.com）
印尼雅加達就有一戶家庭發生熱水爐漏電事故，一家三口連女傭4人因觸電慘死。（metro.sindonews.com）

延伸閱讀：

電暖爐比併／港消委會測試7款暖爐邊款最好？平價國產媲美最貴款式

星「奪命熱水器」電死一家三口 調查揭安裝出錯亂用插頭變大漏電

文章授權轉載自《香港01》

印尼 雅加達 浴室

延伸閱讀

雙臂肉被啃光！女子遭比特犬圍攻瘋狂撕咬 重傷截肢切腸慘況曝光

91歲阿婆改嫁年輕小夥 慘被奪795萬下葬無名塚

日本修民法「18歲高中生也能拍AV」？前女優斥：傷口難抹滅

19歲少年麥當勞下班後「天天跑10公里回家」 超暖原因曝光

相關新聞

浴室內觸電亡…「奪命熱水器」害死4人 這管線安裝錯誤釀漏電

熱水器屬耗電量較大的電器，必需確保正確安裝以策安全！印尼雅加達就因熱水器漏電，導致一家三口連女傭共4人觸電慘死，死者包括11個月大嬰兒。當地警方初步調查指，女屋主與孩子洗澡時先觸電，男屋主與女傭擬營救時一同死亡...

南極系統對大氣變化相當敏感 1200平方公里冰架已完全崩落

科學家表示，在南極地區出現一段時期的極端高溫後，南極洲東部一塊面積約1200平方公里的冰架於本月中旬完全崩落

6年第4度 大堡礁再陷白化危機

澳洲當局表示，壯觀的大堡礁（Great Barrier Reef）陷入「大規模白化」危機。這是一種珊瑚礁受到海洋溫度上升...

土耳其護身符幫人趨吉避凶 凋零產業卻難永保安康

土耳其伊茲米爾省一個山村約30名工匠忍受著攝氏1200度高溫，在土窯邊用耐心和技巧燒製藍白相間土耳其特色護身符，幫人趨吉...

雙臂肉被啃光！女子遭比特犬圍攻瘋狂撕咬 重傷截肢切腸慘況曝光

育有3名孩子的38歲女子瓦特曼前往母親家的途中，突遭3隻惡犬攻擊瘋狂撕咬，其中2隻是比特犬，另1隻是混種犬，之有有路人向天鳴槍，才把惡犬嚇跑，惟瓦特曼已經身受重傷，需立即送院救治。

每天睡3小時OK？那你和馬斯克一樣 是全球5%的「睡眠菁英」

你每天需要睡幾小時？對大多數人而言，醫生建議每晚需要睡7至9小時，但有些被稱為「菁英睡眠者」，只需要短短4小時就能獲得足夠睡眠，像是川普、馬斯克和巨石強森等都屬於菁英睡眠者，而最新研究指出，此類人帶有特殊基因，能預防失智症發生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。