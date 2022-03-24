女孩不能上國中 神學士遭人團譴責

塔利班（或譯神學士）說要改善女權攏係假！塔利班23日宣布，將取消女生上國中的權利，等到教育部討論出符合伊斯蘭律法與阿富汗文化的法律後，再行定案。這也引發許多海外阿富汗人與人權組織的批評，認為現在的塔利班與過去沒有兩樣。人權問題已是目前塔利班廣受西方制裁的主要原因。

女權再度倒退

根據《NBC新聞網》報導，塔利班政府23日收回開放女生上國中的命令，並表示要等到部會討論出符合法律與文化的方案後再對外公布，因此許多正在上學的國中女生紛紛被校方要求回家。不具名學生受訪時難掩失望，認為這樣下去對女性來說，阿富汗只會愈來愈沒有希望。

《半島電視台》提到，塔利班發言人薩曼加尼也證實了這項訊息，而教育部發言人受訪時則坦承，他們不被允許對此議題發表評論。目前，塔利班政府只允許小學6年級以下的女生受教育，這也讓流亡倫敦的阿富汗記者巴拉克札痛批，塔利班根本不守信用。

包括聯合國、挪威難民組織等組織也要求塔利班落實男女教育平權，並讓女性進入政府工作，不過當地民眾此開放措施也有疑慮，擔心自己的女兒在上學時遭霸凌，甚至是性侵。

人權問題是關鍵

令外界感到好奇的是，塔利班前一天還在占領阿富汗6個月後，首度宣布女生可以上國中，教育部發言人還很開心的拍影片恭喜女生重返校園，但政策不到一天就急轉彎。目前西方各國由於對塔利班不信任，因此都不願與塔利班建交，也不願意對阿富汗提供人道援助。

塔利班曾於1996年至2001年統治阿富汗，後來遭美國推翻。但在經過20年的累積實力後重新奪回政權，但需要面臨的是阿富汗境內嚴重的人道危機，塔利班也希望西方能對其進行援助，但又堅持以最傳統的伊斯蘭律法統治阿富汗，包括女生穿著要保守、不能上學等，也讓阿富汗局勢仍呈現僵局。

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